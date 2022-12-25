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14:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Алексей Маслов

Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил России генерал армии Алексей Маслов. Ему было 69 лет. О его смерти сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

Источник: РИА "Новости"

«Руководство АО “Концерн “Уралвагонзавод”” с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — говорится в сообщении предприятия.

Алексей Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское Курской области. Он окончил Харьковское высшее танковое командное училище, проходил в должностях командира взвода, роты, батальона Прикарпатского военного округа. Был командующим войсками Сибирского военного округа.

Путь от командира дивизии до главнокомандующего Алексей Маслов прошел всего за пять лет. Он занимал пост главнокомандующего сухопутными войсками с 2004 по 2008 год. Звание генерала армии ему было присвоено в 2006-м. В 2008 году Алексея Маслова назначили военным представителем России при НАТО. В последние годы он работал специальным представителем «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству.

Анастасия Ларина

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