11:14 (мск), источник: ТАСС
Настоятель Киево-Печерской лавры просит Зеленского не отбирать у УПЦ главные храмы лавры
Срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви истекает 31 декабря.
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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отбирать у Украинской православной церкви (УПЦ) два главных храма лавры — Успенский собор и Трапезную церковь, срок аренды которых истекает 31 декабря.
На видео, обнародованном в YouTube-канале лавры, митрополит Павел сообщил, что с 1 января Украинская православная церковь не сможет совершать богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви, которые были в аренде у УПЦ. «Директор музея [национального заповедника “Киево-Печерская лавра”] сообщил, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а уже на следующий день, 1 января, не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов», — сказал он. При этом, по его словам, УПЦ не была, как положено, предупреждена за месяц о том, что срок аренды храмов государство не продлевает.
Митрополит просит Зеленского вмешаться в ситуацию и «дать достойные указы» в отношении судьбы лавры и УПЦ в целом. «Защитите свой народ, защитите тех избирателей, которые голосовали за вас», — обратился он к президенту и попросил также, чтобы «люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда праздновать Рождество и в какую церковь ходить».
Ранее митрополит Павел сообщал, что у УПЦ заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов и вопрос о допуске священников в храмы будет обсуждаться 26 декабря с директором музея Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. На данный момент территория лавры составляет более 20 га. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
По данным украинских СМИ, Нижняя лавра, в том числе лабиринты ближних и дальних пещер, была в 2013 году передана в аренду УПЦ на 50 лет, а Верхняя остается под управлением Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Она занимает 15% территории, но на ней находится главный храм — Успенский собор. 24 декабря 2020 года руководитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что его структура будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение.
Ситуация вокруг УПЦ
В последние месяцы украинские власти активизировали действия, направленные против канонической Украинской православной церкви. СБУ проводит обыски в храмах УПЦ, нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в РФ». Указами Зеленского от 1 и 11 декабря введены санкции в отношении 17 представителей УПЦ, среди которых архиепископы, митрополиты, наместники монастырей.
УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее особый статус отражен в уставе Русской православной церкви и в уставе УПЦ. Собор, прошедший 27 мая в Киеве, заявил, что приняты «дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости».
В 2018 году в Киеве при участии Константинопольского патриархата из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины. Московский патриархат и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы УПЦ.