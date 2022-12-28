15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Один из старейших дальневосточных леопардов попал в фотоловушку в Приморье
По подсчетам сотрудников нацпарка «Земля леопарда», ему уже более 13 лет.
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Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась фотографиями одного из старейших пятнистых хищников. На кадрах запечатлен дальневосточный леопард по имени Охотск, которому уже более 13 лет.
«Этот большой кот — тот самый случай, когда возраст не имеет значения. Бодрый, всегда блестяще выглядящий самец регулярно отмечается на автоматических камерах, демонстрируя неиссякаемую волю к движению и здоровую упитанность», — говорится в сообщении нацпарка.
Более 450 автоматических лесных камер делают фото и видео редких животных на территориях «Земли леопарда». С их помощью ученые не только ведут учет популяций краснокнижных кошек — дальневосточного леопарда и амурского тигра — но и получают новые данные об их поведении.
Недавно «поющий» дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье.
Олеся Маевская