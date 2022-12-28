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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Один из старейших дальневосточных леопардов попал в фотоловушку в Приморье

По подсчетам сотрудников нацпарка «Земля леопарда», ему уже более 13 лет.

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась фотографиями одного из старейших пятнистых хищников. На кадрах запечатлен дальневосточный леопард по имени Охотск, которому уже более 13 лет.

«Этот большой кот — тот самый случай, когда возраст не имеет значения. Бодрый, всегда блестяще выглядящий самец регулярно отмечается на автоматических камерах, демонстрируя неиссякаемую волю к движению и здоровую упитанность», — говорится в сообщении нацпарка.

Более 450 автоматических лесных камер делают фото и видео редких животных на территориях «Земли леопарда». С их помощью ученые не только ведут учет популяций краснокнижных кошек — дальневосточного леопарда и амурского тигра — но и получают новые данные об их поведении.

Недавно «поющий» дальневосточный леопард попал на видео туристов в Приморье.

Олеся Маевская

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