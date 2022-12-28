17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи выяснили, что женщины «читают по глазам» лучше мужчин
Это показали результаты тестов участников со всего мира.
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Международная группа ученых из США, Великобритании, Израиля и Италии объединила большие выборки с разных онлайн-платформ для анализа данных 305 726 участников в 57 странах. Анализ данных позволил оценить эмпатию у мужчин и женщин от 16 до 70 лет, проживающих по всему миру.
В тесте «чтение по глазам», в котором участников просят выбрать, какое слово лучше всего описывает состояние человека на снимке (о чем он думает, переживает, что чувствует), если сфотографирована исключительно область глаз, женщины набрали больше баллов, чем мужчины (в 36 странах), или столько же (в 21 стране). Притом не было ни одной страны, где мужчины в среднем получили значительно больше баллов, чем женщины.
Ученые сделали вывод о том, что женщины по всему миру в среднем более эмпатичны, чем мужчины, но это ничего не говорит об умственных способностях участников, поскольку умение читать по глазам определяется скорее биологическими и социальными факторами. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Недавно ученые объяснили обилие домашней нагрузки у женщин теорией доступности. Исследования предполагают, что у женщин и мужчин принципиально разный взгляд на одинаковые ситуации.
Олеся Маевская