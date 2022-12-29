14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, почему не стоит бояться набора веса в праздники
И почему лучше насладиться праздничными блюдами и общением в полной мере.
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Эмма Беккет, старший преподаватель Школы наук об окружающей среде и жизни Университета Ньюкасла дала интервью The Conversation, в котором рассказала, почему не стоит переживать за лишние килограммы, набранные в новогодние каникулы. Праздники — время наслаждаться маленькими радостями, в том числе — гастрономическими.
Изобилие удовольствий может привести к тревоге, чувству вины и страха. Так стоит ли переживать о переедании и «неправильных» пищевых привычках, которые мы забираем с собой в новый год?
Существует исследование, доказывающее, что прибавка в весе может происходить и действительно происходит в праздничный период. В среднем цифра составляет всего 0,7 килограмма, но, поскольку люди сложны и разнообразны, а наука о питании сложна, одни и те же тесты дают разные результаты.
Важно отметить, что большая часть этих исследований проводится в северном полушарии, где основные праздники приходятся на зиму. И эти исследования сосредоточены на весе, а не на здоровье. Вес — это всего лишь маркер, который удобно измерять, а со здоровьем дела обстоят сложнее.
Еда — это не только энергия и питательные вещества. Это большая часть культуры, способствующая социальному, культурному и эмоциональному благополучию. Потому совместная трапеза приносит нам удовольствие и счастье.
Также не стоит забывать о гомеостазе — процессе саморегуляции нашей внутренней «системы». Его принципы применимы к нашему питанию и обмену веществ: если мы едим больше обычного в течение нескольких дней или даже недель, наши внутренние процессы будут работать так, чтобы свести последствия к минимуму.
Недавно ученые из Мичиганского университета пришли к выводам о том, что загрязнение воздуха вызывает полноту у женщин.
Олеся Маевская