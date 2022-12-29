17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Майами родился редкий детеныш антилопы
Новорожденный аддакс впервые появился на публике в рождественские выходные.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
20 декабря в зоопарке Майами появился на свет детеныш антилопы мендес (addax). Данный вид антилоп находится на грани исчезновения, и сотрудники парка пытаются обеспечить максимальный комфорт новоиспеченной маме и ее малышу, сообщает CBS News.
В дикой природе осталось всего несколько сотен аддаксов. Эти антилопы ведут преимущественно кочевой образ жизни и живут небольшими стадами от 5 до 20 особей во главе с доминирующим самцом.
Забота об увеличении популяции аддаксов — важная задача, стоящая перед зоозащитниками. Благодаря работе таких учреждений, как Зоопарк Майами, у этого находящегося под угрозой исчезновения вида появляется гораздо больше шансов на долгосрочное выживание.
Недавно в зоопарке Алматы родились двойняшки-ягуары.
Олеся Маевская