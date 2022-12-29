18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 миллионов лет
Их место обитания — гора Волна.
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Туристом из Аризоны была обнаружена стая доисторических креветок-головастиков, которые существовали еще во времена динозавров, пишет Daily Mail. 29-летний Адар Лейбович, по его собственным словам, был озадачен и шокирован, когда обнаружил посреди пустыни небольшое озеро с множеством трехглазых моллюсков.
Представителей вида щитень летний или Triops cancriformis называют «креветками-динозаврами», потому что их внешний вид почти не изменился по сравнению с окаменелостями девонского периода (419 до 359 миллионов лет назад) — более чем за 100 миллионов лет до того, как динозавры ходили по Земле. Лейбович нашел их в скалистом образовании Волна, которое за последние 190 миллионов лет превратилось из песчаных дюн в скалы посреди пустыни.
В октябре сезон дождей пробудил причудливых ракообразных от многолетнего сна, которые, вероятно, находились все это время в песках. Сотни щитеней летних вылупились и начали плавать в небольшом озере, образовавшемся в Национальном монументе Вупатки. «Они питаются, вырастают чуть более чем за неделю, размножаются и откладывают больше яиц, чтобы повторить цикл», — уточнили в своих социальных сетях сотрудники Службы национальных парков.
Недавно ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим. Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов.
Олеся Маевская