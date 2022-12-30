Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию

«Когда мы оглядываемся на российскую историю, то видим, что всякий раз, когда политическая система оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима», — сказал он.
По словам Гольдшмидта, наблюдается рост антисемитизма в то время как «Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается».
«Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — уехать», — сказал раввин.
Гольдшмидт также отметил, что большая часть еврейской общины Украины уехала в Германию, Австрию и Румынию.
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в июле 2022 года ушел со своей должности после окончания срока контракта. В начале июня его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт сказала, что раввин уехал из России после того, как «оказался под давлением властей». По словам Чижик-Гольдшмидт, он отказался публично поддержать ввод российских войск на территорию Украины.
В середине ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил RTVI, что с начала 2022 года около 40 тыс. россиян уехали в Израиль для получения гражданства или визы на постоянное место жительства.
В июле Министерство юстиции России попросил суд ликвидировать российское отделение агентства «Сохнут», которое помогает евреям переехать в Израиль. Минюст обвинил организацию в нарушении законодательства. Израильский телеканал «13Решет» и «Би-би-си» утверждали, что две главные претензии властей к «Сохнуту» — неправильное обращение с личными данными россиян (сбор и отправка их за рубеж), а также «утечка мозгов». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что требования Минюста не связаны с «утечкой мозгов».
20 декабря Басманный суд Москвы в очередной раз перенес заседание по делу «Сохнута». Оно должно состояться 17 февраля.