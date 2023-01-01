Пассажиры верхних полок российских поездов получат право есть на нижних

Споры, должны ли пассажиры нижних полок пускать на свое место попутчиков с верхних, возникали в самих поездах и в интернете. Законодательно этот момент нигде не был закреплен. Однако Минтранс России в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможность воспользоваться столом, в 2022 году внес изменения в правила перевозок на железной дороге, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Согласно правилам — основному документу, регламентирующему в России перевозку на железнодорожном транспорте, — с 1 сентября 2023 года по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней. Утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) надо пустить соседа сверху не дольше, чем на 30 минут, в обед (с 12.00 до 15.00) — максимум на один час.
Пассажиры российских поездов в беседе с РИА Новости в основном позитивно отреагировали на узаконивание прав людей с верхних полок есть, сидя у стола на нижних. Член Общественной палаты и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов увидел в документе несколько спорных моментов.
Однако в большинстве случаев вопросы решались в диалоге между двумя пассажирами, отмечает Зотов.
Перевозками пассажиров в поездах дальнего следования в России занимается холдинг РЖД, в частности, входящая в него «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), и частные железнодорожные компании.