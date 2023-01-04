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11:41 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР призывает не политизировать пандемию, а совместно бороться с ней

По мнению официального представителя китайского дипведомства Мао Нин, необходимость ограничений на въезд для китайских путешественников отсутствует.

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Источник: Reuters

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Китай призывает другие страны не политизировать пандемию COVID-19, а совместно прилагать усилия по борьбе с ней. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы искренне надеемся, что все стороны сосредоточатся непосредственно на противостоянии пандемии и будут избегать любых слов или действий, политизирующих ее», — сказала Мао Нин. Она призвала международное сообщество сплотиться сильнее и работать усерднее, чтобы как можно скорее «победить пандемию».

Она также отметила, сославшись на экспертов в области здравоохранения, что нет необходимости вводить специальные ограничения на въезд для китайских путешественников.

В конце 2022 года в Китае был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. На фоне утверждений китайских ученых об относительной безвредности омикрон-штамма власти КНР отменили большинство ограничительных антиковидных мер. После этого ряд государств и регионов мира обязал жителей материковой части Китая сдавать ПЦР-тест на коронавирус до вылета. В частности, это сделали Великобритания, Испания, Италия, США, Франция, Южная Корея и Япония.

3 января Мао Нин заявила, что Пекин примет ответные меры «в соответствии с принципом взаимности» в отношении тех государств и регионов, которые ввели ограничения на въезд для китайских граждан под предлогом профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

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