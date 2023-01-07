09:41 (мск), источник: РБК
Кинг, Оруэлл и другие способы поберечь себя. Что читали россияне в 2022-м
РБК опросил главные электронные и аудиобиблиотеки, книжные магазины и издательства, чтобы подвести итоги читательского 2022 года.
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В 2022 году россияне активно читали книги по психологии, а также литературу, которая «дает позитивный импульс и надежду». Это сочеталось с интересом к Джорджу Оруэллу и классической литературе в целом.
Электронные и аудиокниги уже много лет теснят бумажные. Но спрос на книгу, которую можно «держать в руках, перелистывать», все равно высок. Одним из растущих трендов года стали комиксы и графические романы, особой популярностью пользовалась японская манга.
Антиутопия как способ познания
Крупнейший российский сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес» (занимает около 66% рынка цифровых книг) поделился с РБК итогами читательского года, проанализировав интересы россиян и определив произведения, которые пользовались наибольшим спросом у пользователей сервиса. Первое место по количеству проданных экземпляров занял бестселлер автора из Белоруссии Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», который лидирует и среди нон-фикшн. Всего было продано более 74 тыс. экземпляров, что на 83% больше по сравнению с 2021 годом. Второе место занял британский классик Джордж Оруэлл и его роман-антиутопия «1984» — в 2022-м продажи книги выросли на 45%. Тройку лидеров замыкают мемуары Эдит Эвы Эгер, пережившей холокост, — «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».
В десятку лучших книг 2022 года также вошли произведения авторов: психолога Татьяны Мужицкой, шведа Фредрика Бакмана, фантаста Сергея Лукьяненко (сразу три книги), классика современной прозы Виктора Пелевина и основателя компании «Клейсон Мэп» Джорджа Самюэля Клейсона.
Топ-10 от «ЛитРес»:
Если смотреть по выручке, то самым популярным автором года на сервисе «ЛитРес» стал Борис Акунин. Среди классиков лидирует Джордж Оруэлл, второе и третье места достались Эриху Марии Ремарку и Михаилу Булгакову, также в пятерку вошли Федор Достоевский и Агата Кристи.
Среди читателей «ЛитРес» особенной популярностью пользовались следующие жанры: фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.
Рейтинг аудиокниг возглавил «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой в озвучке автора. Также в пятерку вошли «1984» Джорджа Оруэлла, бестселлер Джона Кехо «Подсознание может всё!», «KGBT+» Виктора Пелевина и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона.
Рукописи говорят
Сформулировал свой топ-5 самых прослушиваемых аудиокниг за 2022 год и сервис «Яндекс. Музыка». Лидером по количеству прослушиваний стала книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», также в пятерке оказался роман Оруэлла «1984» и еще одна книга из раздела «Психология» — «Думай медленно… решай быстро» лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана. Среди прослушиваемых аудиокниг оказались еще две книги нон-фикшн: Фрэнка Герберта «Дюна» и эксклюзивный проект «Яндекс. Музыка» — аудиороман по Булгакову «Мастер и Маргарита» с участием актеров Максима Суханова, Анатолия Белого, Антона Шагина, Ксении Раппопорт и других.
Книжный магазин «Москва» в комментарии для РБК отметил нацеленность покупателей на литературу, которая «дает некий позитивный импульс, надежду».
Как и всегда, остаются востребованными художественная литература, произведения для детей, и в этом году интересны покупателям мемуары и книги по искусству. Также очевиден читательский запрос в разделе «Нон-фикшн» к текстам по истории — как отечественной, так и зарубежной.
Что читают в «Москве»
Российская проза:
Зарубежная проза:
Детская литература:
Биографии, мемуары:
Книги по искусству:
Психология:
История:
Курс на Восток и внутрь себя
PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Гришанова в комментарии РБК отметила, что сохраняется тенденция популярности бумажных книг среди покупателей. Хочется книгу «держать в руках, перелистывать, ставить на полку». «Читай-город» рассказал об интересе к темам психологии, заботы о себе, борьбы с тревожностью и важности межличностных отношений. Главным растущим трендом года стали комиксы и графические романы — особой популярностью пользовалась в этом году японская манга, особенно среди читателей от 14 до 25 лет.
Десятка популярных книг от «Читай-города» выглядит так:
По данным пресс-службы издательства «Эксмо-АСТ», в 2022 году вновь увеличился интерес к классической литературе, в том числе и у молодой аудитории. В сегменте же русской современной прозы наметилось небольшое снижение продаж. Возможно, это связано с отсутствием новинок, например, у одного из главных авторов «АСТ» Гузель Яхиной, и тем, что роман Водолазкина «Чагин» вышел только в конце года.
По количеству проданных экземпляров абсолютный бестселлер года — книга психолога, журналиста Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Среди самых продаваемых книг — Джордж Оруэлл «1984», Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея», Эрих Фромм «Искусство любить».
Самым популярным зарубежным писателем стал Стивен Кинг — было продано 977 тыс. экземпляров его книг.
В жанровом отношении самыми читаемыми в 2022 году были зарубежная фантастика и фэнтези, сентиментальная проза российских авторов, зарубежная современная проза, российская фантастика, сентиментальная проза зарубежных авторов, русская классическая проза, манга.
В 2022-м издательство «АСТ» увеличило выпуск книг японских, корейских, китайских авторов и планирует и в следующем продолжить двигаться в этом направлении.
Помимо интереса к психологической литературе (Ольге Примаченко, Михаилу Лабковскому, Людмиле Петрановской, Юлии Гиппенрейтер), «АСТ» отметило тренд на книги по эзотерике (на 10% выросли продажи книг о картах таро) и разного рода руководства, книги советов, экономические обзоры. Например, активно читали «Самого богатого человека в Вавилоне» Дж. Клейсона, «Думай и богатей!» Наполеона Хилла, «Хулиномику» и «Жлобологию» Алексея Маркова.
Самыми оптимистичными выводами поделились с РБК в издательстве «МИФ». Ольга Киселева, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом, рассказала, что нынешнее время «подарило нам кое-что хорошее — больше произведений русскоязычных авторов». Она полагает, что на следующий год соотношение переводных книг к российским будет 50 на 50. И в принципе в отрасли, по мнению Киселевой, наметился интерес к книгам, которые связаны с Россией.
Помимо этого, заметна тенденция к освоению азиатской культуры и азиатского визуала.
Анна Шишкина, Любовь Порываева, Евгения Стогова, Екатерина Костина