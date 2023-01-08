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03:05 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург заявил о десятках циркулирующих в России штаммов коронавируса

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Десятки различных штаммов коронавируса циркулируют в РФ, они сильно отличаются от исходного варианта «омикрона», сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, им следует уже придумать новую греческую букву.

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Источник: AP 2022

«То разнообразие, которое сейчас присутствует и нас окружает, — это уже десятки различных штаммов, которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма, вот эти рекомбинанты с буквой Х, отличаются от исходного “омикрона” очень сильно, им можно было уже новую греческую букву придумать», — сказал он.

Ученый отметил, что циркулирующие сейчас штаммы — это уже гибриды, которые возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса. «Поэтому называть их “омикроном” не совсем правильно, это генетически полноценный обмен, фактически “дети” двух штаммов», — сказал Гинцбург.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что подвид омикрон-штамма XBB.1.5, или «кракен», выявленный в конце 2022 года в Нью-Йорке, является наиболее заразным подвариантом коронавируса, обнаруженным до сих пор во время пандемии. При этом, согласно выводам ВОЗ, пока нет признаков того, что он вызывает особо тяжелые формы заболевания.

На текущий день «кракен» выявлен на территории 28 стран мира, при этом, по данным Роспотребнадзора на 7 января, в РФ он пока не зафиксирован.

По данным российской службы, в России доминирует штамм коронавируса «омикрон». На протяжении последних недель доля его варианта BA.2 менялась от 1,9% до 23,9%, BA.5 — от 66,7% до 96,5%.

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