15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему мозг не настроен на выполнение новогодних обещаний
Прагья Агарвал, профессор Университета Лафборо, Британия, объясняет, почему не стоит ждать от себя многого после зимних каникул.
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Недавний опрос населения Великобритании показал, что почти 58% жителей (то есть около 30 миллионов человек) намеревались исполнить свои новогодние обещания. Более четверти из них касаются достижений карьерных высот, похудения или самосовершенствования. Исследование более 800 миллионов действий, произведенных в приложениях, которые отслеживают физическую активность людей, показало, что к 19 января большинство людей забросят спорт.
Это касается и обещаний про деньги и самосовершенствование: все дело в том, что мало кто ставит себе временные рамки. Расплывчатые цели и нечеткие дедлайны не дают нам достаточной мотивации. Также мы часто ставим перед собой недостижимые цели, потому что хотим бросить себе вызов.
С этим связано понятие «парадокс усилий»: нашему мозгу нравится идея превозмогания, хотя на самом деле он находит это неудобным.
Нам хочется верить в то, что мы будем чувствовать себя более удовлетворенными, если достигнем какую-то трудную цель. Еще одна причина невыполнения новогодних обязательств — предвзятое отношение к будущему: мы не знаем, что нас ждет и с какими трудностями мы столкнемся.
Мы представляем себе конечную точку, а не путешествие к ней. Чтобы справиться со всем этим, нужно создавать новые привычки и тренировать таким образом нашу когнитивную систему. Когда определенные действия «запрограммированы», нашему мозгу становится легче действовать без особых усилий или контроля.
Например, мы можем неосознанно переедать за просмотром телевизора вечером или переставлять будильник по несколько раз. Для нас и нашего мозга эти действия обыденны, рутинны. Человеческий мозг ленив и хочет свести к минимуму когнитивную нагрузку: проще придерживаться старых привычек, чем создавать новые.
Однако для достижения наших целей придется сломать старый паттерн поведения, хотя мозг будет сопротивляться. Но это требует времени и усилий.
Чем больше мы сосредотачиваемся на цели, а не на шагах на пути к ней, тем труднее будет ее достичь.
Изменение привычек требует осознания моделей поведения, которыми мы пользуемся годами. Это невозможно, если думать лишь о достижении новогодних обещаний. Нужно узнать себя настоящего, поставить четкие цели и сроки, ценить процесс изменения.
Многие из нас склонны сосредотачиваться на негативных аспектах опыта, что приводит к стрессу и беспокойству. Но плохие эмоции требуют большего внимания, осознав их, будет проще двигаться дальше и замечать позитивные изменения. Интервью Прагьи Агарвал было опубликовано в журнале The Conversation.
Недавно ученый рассказал, почему люди затягивают выполнение дел. В том числе даже выбор новогодних подарков для близких.
Олеся Маевская