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11:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к утру 12 января

Самые важные и интересные новости к утру 12 января: дайджест Новостей Mail.Ru.

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В России впервые обнаружен новый вариант COVID-19 «кракен»

По данным Роспотребнадзора, первый случай заражения зафиксировали в Пензенской области.

МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

В базе данных МВД не указана статья УК, по которой разыскивают журналиста. В 2017 году он покинул Россию, а спустя два года уехал с Украины, где было инсценировано его убийство.

Первого президента Казахстана лишили особого положения

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он ушел с должности в марте 2019 года. Титул елбасы был закреплен за ним в конституционном законе, который обеспечивал ряд привилегий. Конституционный суд постановил отменить закон.

Морозы до 60 градусов ожидаются в некоторых регионах России

Иркутскую область в ближайшие дни ожидают морозы до 58 градусов, Якутию — до 63 градусов, Красноярский край — до 55 градусов. Аномально холодная погода также прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях.

Умер гитарист Джефф Бек

Британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет. Джеффа называли одним из самых влиятельных гитаристов в мире. Он начал выступать в рок-группе Yardbirds, которая была создана в 1960-х годах. Среди ее участников также были музыкант Эрик Клэптон и один из основателей Led Zeppelin Джимми Пейдж.

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