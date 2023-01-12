11:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к утру 12 января
Самые важные и интересные новости к утру 12 января: дайджест Новостей Mail.Ru.
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По данным Роспотребнадзора, первый случай заражения зафиксировали в Пензенской области.
В базе данных МВД не указана статья УК, по которой разыскивают журналиста. В 2017 году он покинул Россию, а спустя два года уехал с Украины, где было инсценировано его убийство.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он ушел с должности в марте 2019 года. Титул елбасы был закреплен за ним в конституционном законе, который обеспечивал ряд привилегий. Конституционный суд постановил отменить закон.
Иркутскую область в ближайшие дни ожидают морозы до 58 градусов, Якутию — до 63 градусов, Красноярский край — до 55 градусов. Аномально холодная погода также прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях.
Британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет. Джеффа называли одним из самых влиятельных гитаристов в мире. Он начал выступать в рок-группе Yardbirds, которая была создана в 1960-х годах. Среди ее участников также были музыкант Эрик Клэптон и один из основателей Led Zeppelin Джимми Пейдж.