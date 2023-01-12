14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии нашли ритуальный комплекс бронзового века
По мнению специалистов, люди посещали это святилище еще четыре тысячи лет назад.
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Издание Northamptonshire Evening Telegraph пишет, что во время археологических работ перед строительством нового жилого комплекса в сельской местности Нортгемптоншира (Центральная Англия) были обнаружены остатки здания римской постройки. От нее остались две комнаты, украшенных расписной штукатуркой, в одной из которых есть лестница.
Археологи предполагают, что сооружение служило одним из святилищ, которые римляне обустраивали на британской земле в соответствии со своими представлениями о жизни с момента прибытия на остров в 43 году нашей эры до 410 года включительно, когда они его покинули. В подземной части найденного здания был найден резервуар для воды, а потому центром святыни мог быть находящийся поблизости природный источник.
Без письменных подтверждений сложно предположить, почему люди почитали как священный именно этот родник. Но с уверенностью можно сказать, что здание было построено так, чтобы посетители могли не только прикоснуться к воде, но и оставить подношения.
На дне резервуаров археологи обнаружили органические остатки возрастом примерно в две тысячи лет — цветки ивы, сосновые семена, скорлупу грецкого ореха, кожаную туфлю, а поблизости была найдена целая коллекция фрагментов керамики. Рядом с фундаментом найденного дома археологи раскопали курган бронзового века (2000−1500 годов до нашей эры).
Специалисты предполагают, что раскопанная часть — фрагмент более широкого погребального ландшафта.
Однако этот курган необычный: он не содержит человеческих останков, лишь пять пустых погребальных урн, что может указывать на его символическое назначение. Ученые считают, что обнаруженные объекты служили неким ритуальным комплексом, центром которого выступал источник воды.
Недавно в Польше обнаружили возможное место захоронения датского конунга Харальда Синезубого. Большой курган нашли недалеко от города Волин.
Олеся Маевская