17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девятилетняя девочка нашла зуб мегалодона на пляже в США
13-сантиметровая окаменелость едва поместилась в руке юного палеонтолога.
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Daily Mail сообщает, что девятилетняя Молли Сэмпсон нашла на пляже зуб вымершего вида акул — мегалодона. Девочка уже несколько лет занимается поисками окаменелостей вместе с отцом: в их коллекции насчитывается более 400 экземпляров, но впервые находка такая большая.
В рождественское утро Молли отправилась на пляж Калверт-Бич, штат Мэриленд, где семья проводила каникулы. Неожиданно для себя девочка нашла в воде 13-сантиметровый зуб, принадлежащий ныне вымершему виду акул Otodus megalodon.
Куратор местного морского музея назвал это «находкой, которая бывает раз в жизни».
Ископаемые акулы мегалодоны (в переводе с греческого «большой зуб») жили в морях по всему миру до своего исчезновения по крайней мере 3,5 млн лет назад. Они достигали в длину более 20 метров. Этот вид был не только самой большой акулой в мире, но и одной из самых больших рыб, когда-либо существовавших на планете.
Недавно у побережья Кокосовых островов обнаружили кладбище акул.
Олеся Маевская