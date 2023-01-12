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18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Люди, которые выглядят моложе своих лет, меньше подвержены болезням

Например, остеопорозу, потере слуха и катаракте.

Источник: Freepik

В Британском журнале дерматологии появилось исследование сотрудников Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме о том, как внешность может подсказать, предрасположен ли человек к заболеваниям. Ученые сделали фотографии 2679 человек в возрасте от 50 до 90 лет, расспросили их о заболеваниях и попросили пройти когнитивные тесты, чтобы выявить тенденции, и пришли к неожиданным результатам.

Выяснилось, что добровольцы, которые выглядели на пять лет моложе своего фактического возраста, обладали лучшими мыслительными способностями и на четверть реже страдали от возрастных болезней.

Другими словами, здоровье внутренних органов отражается на лице.

Исследователи сделали фотографии участников без макияжа и украшений. Затем независимая группа из 27 человек оценила возраст каждого, основываясь исключительно на их внешности. После оценки эксперты рассмотрели данные об их образе жизни и здоровье, такие как вес, вредные привычки и состояние здоровья.

Люди, которые выглядели на пять лет моложе своего возраста, лучше справлялись с когнитивными тестами. Они на 15% реже страдали хронической обструктивной болезнью легких и на 24% меньше страдали от остеопороза. Также они на 16% меньше были подвержены катаракте и на 24% — потере слуха.

Команда отметила, что те, у кого был самый высокий возрастной балл, были в основном мужчинами (61%), которые редко курили, но имели самый высокий ИМТ (индекс массы тела). Команда исследователей считает, что биологические процессы, из-за которых лицо выглядит старше, такие как уменьшение жирного блеска и появление морщин, появляются в связи с изменениями плотности тканей и костей.

Недавно исследовательская группа, возглавляемая сотрудниками Токийского университета, доказала, что на пигментацию кожи человека влияют нервные клетки. Дальнейшее изучение взаимосвязи клеток поможет создать лекарства от серьезных нейрокожных заболеваний.

Олеся Маевская

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