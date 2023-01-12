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23:02 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор оценил опасность варианта коронавируса «Кракен»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по данным зарубежных ученых, вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен» не стал более тяжелым или смертельным. Об этом она сообщила 12 января в интервью телеканалу «Россия 24».

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Источник: Известия

«Мы пока ориентируемся на данные ученых, исследователей, врачей из тех стран, где этот вирус развивается наиболее быстро. И эти данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала», — рассказала Попова.

Этот вид коронавируса не очень широко распространен в мире, заметила она.

Тем не менее, она подчеркнула важность соблюдения мер предосторожности, потому что иммунитета от вакцинации или антител после болезни может оказаться недостаточно в случае с «Кракеном».

Данный вариант омикрона также может вызывать различные осложнения, добавила глава Роспотребнадзора.

В этом же интервью Попова сообщила, что никакие дополнительные меры в отношении лиц, прибывающих из Китая, вводиться не будут, так как российская сторона не видит в этом необходимости.

Она также отметила, что, несмотря на открытие границы с КНР 8 января, интенсивного движения людей Роспотребнадзор не наблюдает.

Ранее, 12 января, внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеванием Владимир Чуланов заявил о том, что российские вакцины эффективны против варианта омикрон-штамма COVID-19 «Кракен».

В этот день первый случай заражения этим вариантом коронавируса в России был выявлен в Пензенской области. Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщила, что заразившаяся им женщина быстро выздоровела. Также 12 января Роспотребнадзор сообщил «Известиям», в стране не собираются вводить ограничения из-за обнаружения субварианта коронавируса «Кракен».

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