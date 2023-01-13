В Израиле нашли закованный в цепи 1500-летний скелет монаха Редчайшую находку сделали недалеко от Иерусалима, где 1500 лет назад был византийский монастырь.
Фоторепортажи
56Главные события 2022 года в фотографиях
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Главное
Спецоперация на Украине
10:29 (мск), источник: Газета.Ру

Биологи разгадали тайну способности крокодила не дышать

Ученые исследовали особенности крокодильего гемоглобина, которые позволяют ему долго сидеть под водой.

Источник: CC0/Pexels

Статья об этом опубликована в Current Biology.

Крокодилы знамениты своей способностью охотиться из засады. Они поджидают жертву, находясь под водой, после чего резко выпрыгивают вверх, взмывают над поверхностью и хватают животное зубами. Однако крокодилы дышат воздухом и способны нырять, лишь задерживая дыхание.

Благодаря наличию в крови гемоглобина особого типа рептилия может просидеть без дыхания в течение нескольких часов.

Джей Сторц из Университета Небраски в Линкольне и его коллеги решили выяснить, каким именно образом крокодилы развили эту особенность, единственные из всех челюстных позвоночных. Гемоглобин связывается с кислородом в легких, после чего высвобождает его в тканях. У большинства позвоночных способность гемоглобина захватывать и удерживать кислород определяется органическими фосфатами, которые, присоединяясь к гемоглобину, заставляют его высвободить газ. Но у крокодилов для этого вместо фосфатов используется бикарбонат, образующийся при распаде углекислого газа. Поскольку ткани производят много углекислого газа, они также косвенно генерируют много бикарбоната, который, в свою очередь, «побуждает» гемоглобин распределять кислород по тканям, которые больше всего в нем нуждаются.

Новость
В США разгадали секрет стеклянных лягушек-невидимок

Чтобы выяснить, как такая система могла возникнуть в ходе эволюции, авторы решили исследовать реконструированный гемоглобин трех типов: далекого предка крокодилов (архозавра) возрастом 240 млн лет, последнего общего предка всех птиц и общего предка современных крокодилов возрастом 80 млн лет. Выяснилось, что только гемоглобин прямого предка крокодилов не связывал фосфаты и обладал чувствительностью к бикарбонату.

Далее ученые начали добавлять гемоглобину архозавра специфичные для крокодилов мутации. В итоге авторы выявили, какие мутации сделали гемоглобин архозавра более похожим на гемоглобин современного крокодила.

Оказалось, что эволюционные изменения в реакции гемоглобина на бикарбонаты и фосфаты были вызваны различными наборами мутаций, и усиление одного механизма не зависело от потери другого. Иными словами, включение чувствительности к бикарбонату и отключение чувствительности к фосфатам происходило раздельно.

Ученые резюмируют, что комбинация мутаций может привести к функциональным изменениям, которые превосходят сумму их индивидуальных эффектов. Мутация, не производящая никакого функционального эффекта сама по себе, может множеством способов открыть путь другим мутациям с очевидными и прямыми последствиями.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Грузии назвали наглыми высказывания советника офиса Зеленского Подоляка
В Белгороде баннеры с погибшими на СВО военными заменили на рекламу вареников
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунанаука