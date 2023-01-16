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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: управление эмоциями может предотвратить старение мозга

Лучше всего в этом поможет медитация.

Источник: unsplash.com

Считается, что отрицательные эмоции, тревога и депрессия способствуют возникновению нейродегенеративных заболеваний и деменции. Но каково их влияние на мозг и можно ли ограничить их вредное воздействие? Нейробиологи из Женевского университета решили понаблюдать за активностью мозга молодых и пожилых людей, чтобы это выяснить.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Aging, показывают, что лучший способ успокоиться и ограничить негативное влияние — медитация. Нейронные связи пожилых людей демонстрируют значительную эмоциональную инерцию. Негативные эмоции изменяют их чрезмерно и в течение длительного периода времени, особенно в задней части поясной коры и миндалевидном теле — двух областях мозга, активно участвующих в управлении эмоциями и автобиографической памятью.

«Мы начинаем понимать, что происходит в момент восприятия эмоционального стимула», — объясняет один из авторов статьи, доктор Ольга Климецки, научный сотрудник Швейцарского центра эмоциональных наук UNIGE и Немецкого центра нейродегенеративных исследований.

Предыдущие исследования в области психологии показали, что способность быстро менять эмоции полезна для психического здоровья. И наоборот, люди, которые не могут регулировать свои эмоции и остаются в одном и том же эмоциональном состоянии в течение длительного времени, подвержены более высокому риску депрессии.

Ученые продемонстрировали добровольцам короткие телевизионные ролики, показывающие людей в непростом эмоциональном состоянии, например, во время стихийного бедствия. А также видеоролики с нейтральным эмоциональным содержанием, чтобы наблюдать за активностью их мозга с помощью функциональной МРТ. Команда исследователей сравнила реакции группы из 27 человек старше 65 лет с результатами 29 человек в возрасте около 25 лет. Затем тот же эксперимент был повторен со 127 пожилыми людьми.

«Пожилые люди, как правило, демонстрируют другую модель мозговой активности, чем молодые люди, — пояснил один из авторов работы Себастьян Баэз Луго. — Это особенно заметно на уровне активации работы сети мозга. Ее активность часто нарушается депрессией или тревогой, что позволяет предположить, что она участвует в регуляции эмоций».

Источник: Baez-Lugo et al., 2023, Nature Aging

Старшее поколение, как правило, лучше справляется с эмоциями даже во время негативного события. Но изменения в связи между задней поясной корой и миндалевидным телом мешает нормальному явлению старения. Оно проявляется у людей, страдающих от беспокойства и негативных эмоций, а это значит, что мозговая активность у тревожных людей с возрастом будет только ухудшаться.

В настоящее время исследовательская группа проводит 18-месячное исследование, чтобы оценить влияние на мозг изучения иностранного языка и практики медитации. Эта работа является частью крупного европейского исследования MEDIT-AGING, цель которого — оценка влияния немедикаментозных вмешательств на облегчение процесса старения мозга.

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Олеся Маевская

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