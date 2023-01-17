Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но, пожалуй, самое неприятное — это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два и три года, и, тем более, пять лет можно забыть», — отмечает представитель одного из туроператоров.
Вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз сейчас представляется невозможным: у человека в паспорте может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода, отмечают операторы.
«Туристам нужно быть готовыми к тому, что, несмотря на частое посещение европейских стран, они могут получить шенген меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают», — констатируют представители BSI Group.
С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. В связи с этим визовый сбор вырос до 80 евро, также увеличился срок рассмотрения заявок, теперь он может достигать 45 дней.
Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с 1 июня 2007 г. Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался на встрече 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.