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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, чем опасна прокрастинация

Это состояние может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: Magnet.me/CC0

Сотрудники Университета Софиахеммета и Каролинского института (Швеция) опубликовали исследование в журнале JAMA Network Open о взаимосвязи неудовлетворительного физического состояния и желания прокрастинировать. Ученые провели лонгитюдное исследование 3525 местных студентов, проследив за их состоянием и поведением на протяжении долгого периода времени.

Добровольцы заполнили детальные опросники о физическом, психическом состоянии и пришли на повторное обследование девять месяцев спустя. На первом этапе исследования авторы разделили участников на две группы: с высокой или низкой тягой к прокрастинации.

На следующем этапе представители первой группы продемонстрировали более выраженные симптомы депрессии, стресса и тревожности, сообщали о худшем качестве сна, болях в суставах рук и даже финансовых затруднениях.

А в группе с низкой склонностью к прокрастинации такие симптомы встречались реже, даже с поправкой на возраст, пол, уровень дохода и другие социопсихологические особенности.

«В предыдущих работах участников исследовали только в одной временной точке, это не позволяло понять, что появляется первым — прокрастинация или проблемы со здоровьем. Попросив студентов заполнять опросники в нескольких точках времени, мы можем уверенно сказать, что соответствующие уровни прокрастинации были зафиксированы до того, как отмечались проблемы со здоровьем», — написали в своей работе авторы исследования.

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Олеся Маевская

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