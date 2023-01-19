12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие фотографии собак 2022 года
Самым интересным портретом стал снимок бордер-колли по кличке Кайрон, который обнаружил в сугробе фотографа.
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Жюри фотоконкурса International Dog Photography Awards объявило лауреатов 2022 года. Это ежегодный конкурс, в котором могут принять участие как профессиональные фотографы, так и новички.
Лауреаты получили призы в размере 500 евро (чуть больше 37,4 тысячи рублей) в каждой из четырех категорий конкурса: «Портрет и пейзаж» (Portrait & Landscape), «Студия» (Studio), «Действие» (Action) и «Собаки и люди» (Dogs и People). В прошлом году было подано около 1400 заявок из 50 стран.
Недавно были выбраны лучшие фотографии океана 2022 года. Лучшим снимком стало изображение мамы-осьминога.
Олеся Маевская