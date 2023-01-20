16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В лесах Аляски обнаружен редчайший белый лось
Ученые утверждают, что такой окрас только усложняет жизнь животного.
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Во время аэрофотосъемки сотрудники Департамента рыбы и дичи Аляски (Alaska Department of Fish and Game или ADF&G) заметили лося редкой окраски. Они поделились фотографиями в социальных сетях, передает The Guardian.
«Во время исследования популяции лосей во внутренних районах Аляски этой зимой биологи ADF&G заметили этого редкого лейцистического лося, — говорится в сообщении. — Лейцизм — это генетическая мутация, которая вызывает частичное отсутствие пигмента в коже и волосах (а также в перьях и чешуе у других животных), но не в глазах. Это не то же самое, что альбинизм, при котором в организме нет меланина».
Эксперты по дикой природе предупреждают, что необычный окрас лося может представлять для него опасность. Из-за него животное будет менее привлекательно для представителей противоположного пола и одновременно с тем интересно хищникам. Также лейцизм у лося может спровоцировать глухоту и сокращение продолжительности жизни.
Недавно в фотоловушку нацпарка в Приморье попала желтогрудая куница. На снимках охотница обнаружила добычу.
Олеся Маевская