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08:52 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт Минздрава: большинство умерших от COVID-19 не ревакцинировались

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Абсолютное большинство умерших пациентов с коронавирусом в России не были своевременно ревакцинированы, среди тех, кто прививался менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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Источник: © РИА Новости

В конце прошло года газета Washington Post опубликовала перепечатанную затем и другими изданиями статью, в которой утверждалось, что в США «вакцинированные люди теперь составляют большинство погибших от COVID». В пятницу независимые журналисты атаковали главу американской компании Pfizer неудобными вопросами об эффективности вакцины от COVID-19 на улице в швейцарском городе Давос, где миллиардер принимает участие во Всемирном экономическом форуме, но тот проигнорировал их.

«Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы. У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее 6 месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось», — сказал Чуланов.

Он отметил, что в многочисленных независимых исследованиях было доказано, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения и смерти от новой коронавирусной инфекции.

Российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе BQ1.1 («цербер») и XBB1.5 («кракен»), подчеркнул Чуланов.

По его словам, средний возраст людей, которые умерли от новой коронавирусной инфекции, составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание. «Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и наличием хронических заболеваний», — пояснил специалист.

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