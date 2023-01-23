С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Главное
Спецоперация на Украине
13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон заснял, как лось сбрасывает рога

Обычно этот процесс занимает минимум несколько дней.

Видеограф-любитель и ценитель дикой природы Дерек Кейт Бургойн снимал с дрона заснеженный лес в поселке Пластер-Рок, когда случайно заснял одно из самых редких природных явлений. На кадры попали три бычьих лося, двое — безрогие, а второй только готовился сбросить свои рога, пишет Fox Weather.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно эти особи могут сбрасывать их в течение нескольких дней или даже недель, продолжая носить поломанные отростки. Но Бургойну повезло заснять на видео идеальный момент сбрасывания рогов.

Недавно в лесах Аляски был обнаружен редчайший белый лось. Ученые утверждают, что такой окрас только усложняет жизнь животного.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна