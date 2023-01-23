13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон заснял, как лось сбрасывает рога
Обычно этот процесс занимает минимум несколько дней.
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Видеограф-любитель и ценитель дикой природы Дерек Кейт Бургойн снимал с дрона заснеженный лес в поселке Пластер-Рок, когда случайно заснял одно из самых редких природных явлений. На кадры попали три бычьих лося, двое — безрогие, а второй только готовился сбросить свои рога, пишет Fox Weather.
Обычно эти особи могут сбрасывать их в течение нескольких дней или даже недель, продолжая носить поломанные отростки. Но Бургойну повезло заснять на видео идеальный момент сбрасывания рогов.
Недавно в лесах Аляски был обнаружен редчайший белый лось. Ученые утверждают, что такой окрас только усложняет жизнь животного.
Олеся Маевская