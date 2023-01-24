13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под Волгоградом изготовили самый большой кокошник в России
Несмотря на гигантские размеры, кокошник можно удержать на голове.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Портал «Новости Волгограда» сообщает, что пациенты и сотрудники психоневрологического интерната Урюпинского района Волгоградской области создали самый большой кокошник в России. В высоту головной убор достигает 114 сантиметров, а в ширину — 160 сантиметров. На его создание ушло полтора месяца.
Готовили его к 11 января — Международному дню «Спасибо!». Труд пациентов и сотрудников учреждения был зарегистрирован на сайте Книги рекордов России. В будущем кокошник собираются установить около учреждения в качестве фотозоны.
Недавно под Петербургом приготовили самый большой бутерброд в России. Его длина составила 47 метров 95 сантиметров.
Олеся Маевская