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13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под Волгоградом изготовили самый большой кокошник в России

Несмотря на гигантские размеры, кокошник можно удержать на голове.

Источник: Администрация Урюпинска

Портал «Новости Волгограда» сообщает, что пациенты и сотрудники психоневрологического интерната Урюпинского района Волгоградской области создали самый большой кокошник в России. В высоту головной убор достигает 114 сантиметров, а в ширину — 160 сантиметров. На его создание ушло полтора месяца.

Готовили его к 11 января — Международному дню «Спасибо!». Труд пациентов и сотрудников учреждения был зарегистрирован на сайте Книги рекордов России. В будущем кокошник собираются установить около учреждения в качестве фотозоны.

Недавно под Петербургом приготовили самый большой бутерброд в России. Его длина составила 47 метров 95 сантиметров.

Олеся Маевская

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