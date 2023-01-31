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10:39 (мск), источник: РБК Life

Роспотребнадзор предупредил о скрытых симптомах полиомиелита

Медики напомнили о мерах профилактики заболевания.

Источник: РИА "Новости"

Источником инфекции полиомиелита может быть бессимптомный носитель, предупредили в Роспотребнадзоре. Чаще всего при заражении первые симптомы могут не вызвать подозрений. Например, полиомиелит сопровождают усталость, головная боль.

«Полиомиелит — это высоко контагиозное (высоко инфекционное) инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом. Полиовирус поражает центральную нервную систему, может вызвать паралич и даже смерть. Источником инфекции является человек — больной или бессимптомный носитель», — напомнили специалисты.

На один клинически выраженный случай приходится от 100 до 1000 бессимптомных носителей полиовируса. Пути передачи — бытовой, водный и пищевой. Страдают от этого заболевания в том числе дети. Высокий риск заболеть у тех, кто не вакцинировался либо прошел неполный курс.

Инкубационный период

Инкубационный период длится 4−30 дней, наиболее часто — 6−21 день.

Первые симптомы:

  • лихорадка,
  • катаральные явления,
  • усталость,
  • головная боль,
  • рвота,
  • недомогание,
  • развитие параличей (обычно мышц конечностей).

Параличи при полиомиелите носят необратимый характер, напомнили в Роспотребнадзоре. Лечение отсутствует, однако вакцинация предотвращает возникновение заболевания. Дети, имеющие противопоказания к применению оральной полиовирусной вакцины, прививаются только инактивированной вакциной, она состоит из шести прививок.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили меры, которые необходимо принять, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией. В первую очередь необходимо вызвать врача. Кроме того, больному стоит выделить отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдать расстояние не менее одного метра от него. Также следует часто проветривать помещение, лучше всего каждые два часа.

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