14:21 (мск), источник: ТАСС
Более 146 млн человек постоянно проживают на территории России
По данным Росстата, за год численность населения страны снизилась более чем на 550 тыс. человек.
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 146 млн человек постоянно проживают в России, по данным на 1 января 2023 года. За год численность населения страны снизилась более чем на 550 тыс. человек, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Росстатом.
Так, на 1 января 2023 года в России проживали 146 424 729 человек. При этом в городах живут 109 634 815 человек, а в сельской местности — 36 789 914. Согласно представленным данным, в среднем в 2022 году на постоянной основе проживало 146 702 395 человек: 109 808 572 в городах и 36 893 823 в сельской местности.
Согласно данным на 1 января 2022 года, численность постоянного населения страны составляла 146 980 061 человек. Таким образом, за год численность населения России снизилась на 555 332 человека.
По данным Росстата, в Центральном федеральном округе проживают более 40 млн человек, из них более 13 млн — в Москве, более 8,5 млн — в Московской области. В Северо-Западном федеральном округе постоянно живут более 13,6 млн человек: почти 5,6 млн — в Санкт-Петербурге, более 2 млн — в Ленинградской области.
Также более 16,6 млн россиян живут в Южном федеральном округе, более 10 млн — в Северо-Кавказском, более 28,6 млн — в Приволжском, более 12 млн — в Уральском, более 16,6 млн — в Сибирском и почти 8 млн — в Дальневосточном. Всего в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек. Это Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск, а с 2022 года также Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж.
С 2022 года Росстат публикует данные о населении с учетом Всероссийской переписи населения, которая прошла в России в 2021 году. При этом официальные статистические данные о населении четырех новых регионов РФ — Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей — пока не учитываются, поясняется в документе. Ранее предварительные данные Всероссийской переписи населения показали, что в России постоянно проживают порядка 147 млн человек. В Росстате тогда поясняли, что цифра впоследствии может быть скорректирована, так как данные будут проходить дальнейшую проверку. По состоянию на октябрь 2010 года в России проживали более 145 млн человек — эта цифра была пересчитана с учетом Крыма.
Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.