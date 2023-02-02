В России упростят нормы жарки шашлыка на даче

«Согласно действующим нормам законодательства пожарить шашлык на шести сотках участка и не нарушить правила практически невозможно. Теперь это будет легче. С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до пяти метров», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в МЧС отказались от прежних жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.
Раньше было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, напомнил парламентарий, но оно не выполнялось, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований.
«С 1 марта требования станут более реальными. <…> При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов», — пояснил Чаплин.
Депутат добавил, что за несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.