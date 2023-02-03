19:24 (мск), источник: Известия
Человек из железа: умер дизайнер Пако Рабан
Революционер моды первым использовал в одежде металл и стекло.
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Пако Рабана не зря называют революционером в мире моды. Его первая коллекция носила говорящее название «Манифест: 12 платьев из современных материалов, которые невозможно носить». Но восхищались, и носили, и оглядывались коллеги на его новые работы, составляя коллекции и для высоких брендов, и для магазинов ширпотреба. Он был одним из тех, кто принес в моду полет фантазии. О жизненном пути знаменитого дизайнера вспоминают «Известия».
Франсиско Рабанеда-и-Куэрво родился 18 февраля 1934 года в городе Пасайя, в испанской Стране Басков. Он рано остался без отца: полковник-республиканец сражался против армии Франко и был убит фалангистами. Над его матерью, убежденной коммунисткой, тоже сгущались тучи — но ее выручила профессия.
Она работала главной швеей в ателье испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги, и тот, увозя свой бизнес из охваченной гражданской войной Испании в Париж, взял с собой семью будущего модельера — его мать, бабушку, двух сестер и его самого.
Чтобы прокормить семью, мать будущего дизайнера сутками пропадала в ателье. Хозяйство легло на плечи бабушки, которой дети помогали, как могли. Позднее Пако Рабан вспоминал, что на становление его личности и характера в равной степени повлияли и мать, несгибаемая коммунистка и атеистка, и набожная, верившая в колдовство и магию бабушка. Именно она дала ему прозвище Пако — «вороненок». А фамилию он сократил на французский лад, создавая собственный модный бизнес.
Впрочем, в моду он пришел не сразу. Окончив школу в 50-х, будущий дизайнер пошел учиться на архитектора в Национальную школу изящных искусств в Париже.
Получив образование, он работал в строительной компании Огюста Перре — для заработка. Для души оставался мир моды. К эскизам модных коллекций добавилось изготовление аксессуаров и бижутерии. Тут-то ему и пригодились познания в сфере строительства и архитектуры. Он первым стал использовать в работе родоид — высококачественную пластмассу из ацетилцеллюлозы. Изделия получались яркими и прочными, им можно было придать любую форму, так что своим необычным внешним видом они сразу выделялись на фоне конкурентов. Популярность пришла почти сразу: только в 1965 году бренды, с которыми сотрудничал Пако Рабан, продали около 20 тысяч экземпляров его бижутерии. И тогда он решил: пора.
В 1965 году Пако Рабан — так теперь звали многообещающего модельера — представил публике свою первую коллекцию одежды, те самые 12 платьев из современных материалов, непригодных к носке. Действительно, на первый взгляд, казалось, что такую одежду не просто невозможно — опасно носить! Каждое из металлических платьев, в которых вышли на подиум темнокожие модели (что тоже было вызовом в те времена), весило 10−15 килограмм. А платья из пассатижей и проволоки на каждом шагу грозили травмами модели.
Впрочем, одно из платьев коллекции было вполне пригодно для носки. Платье из легких зеркально-серебристых дисков модельер сконструировал специально для Одри Хэпберн. Впоследствии она появилась в нем в фильме «Двое в пути» — и мир вновь вспомнил о Рабане. А тот тем временем, не выждав и года, представил новую «Легкую коллекцию» — на сей раз одежды из бумаги. Тогда же, в 1966 году, он открыл собственный модный дом, решив, что славы, пусть скандальной, и известности ему для этого уже вполне достанет.
Так и вышло. Каждая коллекция Рабана становилась сенсацией. Его стиль невозможно было не узнать: он использовал в одежде самые невообразимые материалы: от стекла и металла до сухих цветов и полос кожи.
В 1988 году он вывел на подиум манекенщиц в платьях из лазерных дисков и оргстекла. Его идеи обсуждали, спорили и, в конце концов, принимали. Прошли годы — и одежда из всего, что попало под руку, превратилась в модный тренд. Но Рабан вновь пошел своим путем. Со временем его коллекции стали куда более подходящими для ношения, сохранив при этом оригинальность форм, неповторимость авторских сочетаний цветов и материалов, архитектурно резкие линии.
Их носили Брижит Бардо, Элизабет Тейлор, Джейн Фонда. Их обожали кинематографисты: лучшего способа визуально выделить героиню, привлечь к ней все взгляды, чем наряд от Пако Рабана, невозможно было придумать.
В 1969 году Пако Рабан выпустил свою коллекцию парфюма. И вновь он был ни на кого не похож. В то время в моде были цитрусовые и сладкие женские запахи, а Рабан полностью отошел от канона, предложив модницам свою линейку Calandre с резким древесным запахом кипариса. А вскоре мир покорила самая громкая новинка от Рабана — духи-унисекс Paco для молодых жителей современных мегаполисов.
Каждый его шаг в мире моды становился маленькой революцией. Именно Пако Рабан первым стал выводить манекенщиц на подиум под музыку вместо монотонной начитки описания очередного наряда. Его металлические кольчуги амазонок копировали в ткани, используя блестящую материю и металлизированные нити — и десятилетия спустя его революционные модели, почти непригодные к носке, оставались по-прежнему актуальными, все чаще встречаясь и на светских раутах, и на модных вечеринках.
Он отлично понимал, что является главной составляющей популярности его коллекций. «Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной», — говорил он.
В конце 90-х Пако Рабан охладел к миру высокой моды. Он все больше занимался живописью и общественной работой, передав дела в руки наследников. Увы, собственных детей у модельера не было: его империя перешла к каталонскому модному дому Puig, который Рабан долгое время консультировал, работая в сотрудничестве с Розмари Родригес, создававшей коллекции одежды для этой торговой марки.
Сам модельер на рубеже веков по-прежнему занимался искусством. На собственные средства он издавал несколько журналов, финансировал создание культурных и творческих центров в развивающихся странах, участвовал в благотворительных проектах. В 2005 году он приехал в Москву, чтобы провести выставку своих картин в Центральном доме художника. А пару лет спустя вернулся в Российскую столицу в рамках своей всемирной акции по борьбе со СПИДом.
3 февраля 2023 года Пако Рабан умер на 89-м году жизни. О его смерти сообщил официальный аккаунт бренда Paco Rabanne в соцсетях. «Мы благодарны мсье Рабану за его авангардное наследие и открытое им будущее, в котором нет ничего невозможного», — сказано в сообщении.