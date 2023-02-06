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16:10 (мск), источник: РБК Life

В Роструде перечислили ситуации, когда придется работать посменно

В каком случае длительность трудовой смены удастся сократить.

Источник: AP 2022

Надо увеличить объемы продукции или не допустить простоя оборудования. Эти и другие ситуации могут привести к внедрению на производстве или в организации посменного режима работы, объяснили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Почему это важно: в телеграм-канале ведомства говорится, что сменная работа может касаться, как всего коллектива, так и отдельных сотрудников.

Сменная работа вводится в случаях, когда:

  • длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной смены;
  • необходимо эффективно использовать оборудование;
  • необходимо увеличить объем оказываемых услуг;
  • необходимо увеличить объем выпускаемой продукции.

«Сменный режим работы могут ввести в качестве основного режима для всех работников (устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями)», — говорится в сообщении Роструда.

Как это работает: в ведомстве пояснили, что такой режим могут установить для одного или нескольких работников. Тогда он должен быть закреплен трудовым договором или дополнительным соглашением к нему. При этом, работа по графику не в течение суток, а например, «сутки через трое» уже не считается сменной работой.

Исключения: работать подряд две смены тоже нельзя, даже если работник сам этого хочет. Если более половины времени смены выпадает на ночное время (с 22 часов до 6 часов), то ее продолжительность сокращается на один час, за исключением случаев:

  • если для работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени;
  • если работники приняты специально для работы в ночное время.

Примечательно: ранее в Роструде рассказали о том, кому устанавливается режим сокращенного рабочего времени. При таком режиме человек работает меньше (в сравнении с нормальной продолжительностью рабочего времени), а оплата труда при этом сохраняется в полном объеме. Это касается несовершеннолетних работников, инвалидов I или II группы, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, педагогов и медицинских работников.

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