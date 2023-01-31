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15:32 (мск), источник: РБК Life

В Роструде перечислили работающих «по режиму сокращенного времени»

Медики, педагоги и несовершеннолетние. Кто еще в этом списке.

Источник: РИА "Новости"

Работать меньше при обычной зарплате. О том, кому устанавливается режим сокращенного рабочего времени рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). В телеграм-канале ведомства напомнили, что при таком режиме человек работает меньше (в сравнении с нормальной продолжительностью рабочего времени), а оплата труда при этом сохраняется в полном объеме.

Специалисты перечислили, кому полагается такой сокращенный режим труда:

  • несовершеннолетним работникам;
  • инвалидами I или II группы;
  • занятым на работах с вредными или опасными условиями труда;
  • педагогам;
  • медицинским работникам.

С сокращенным рабочим временем часто путают режим неполного рабочего времени, отметили в Роструде и напомнили основные отличия.

«Сокращенное рабочее время — это установленное законом максимальное рабочее время для отдельных категорий работников. Режим неполного рабочего времени — это когда сотрудник работает меньше часов в неделю, чем установленная для него продолжительность рабочего времени. Оно устанавливается по соглашению между работником и работодателем в виде уменьшения числа рабочих часов в неделю и уменьшения продолжительности рабочей смены», — пояснили эксперты по трудовым отношениям.

В феврале у всех россиян будет одна очень короткая рабочая неделя, состоящая всего из трех дней, сообщили в Роструде. В преддверии Дня защитника Отечества, который в нашей стране отмечается 23 февраля, рабочая неделя будет длиться с 20 по 22 февраля.

Ранее специалисты напомнили, что сотрудники могут выбирать время начала окончания рабочего дня по договоренности с работодателем. В рамках режима гибкого рабочего времени надо отработать положенные по соглашению часы и присутствовать на месте в определенный период рабочего дня. Такой график может устанавливаться при приеме на работу — тогда он фиксируется трудовым договором или применяется к уже действующему сотруднику, тогда с ним заключается дополнительное соглашение.

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