Можно ли научиться петь, если нет слуха

Начнем с самого главного вопроса: все ли могут научиться петь? Или это доступно только особо одаренным людям, которые обладают прекрасным слухом? Все не совсем так. Музыкальный слух — это такой же тренируемый навык, как способность распознавать родную или иностранную речь. При этом он захватывает не только способность понять, где нота до, а где соль, но и умение правильно и красиво издавать звуки, а также услышать фальшь в собственном голосе.
На музыкальный слух влияют несколько моментов. Например, эмоциональный интеллект, позволяющий «чувствовать музыку сердцем», и ощущение ритма. Исследование, проведенное в Боливии в 2019-м, также доказало, что на музыкальный слух влияет степень наслушанности. Так что, если в ваши уши постоянно кто-то поет, поздравляем: у вас гораздо больше шансов научиться петь, чем у случайного представителя первобытного племени цимане.
Отсутствие музыкального слуха — не приговор, ведь его можно натренировать. Кому-то приходится делать больше, кому-то меньше; результатов все равно добиваются только самые терпеливые и стойкие.
Учиться самому или идти к преподавателю?
Многие из современных исполнителей учились ремеслу самостоятельно, например Юлия Зиверт. Долгое время она пела в свое удовольствие — красиво, именно так, как хотелось ей. Попав к преподавателю, артистка услышала пожелание изменить вокальный стиль — уж больно неклассическим он был. Юлия пропустила совет мимо ушей, нашла другого учителя и стала одной из самых заметных артисток русской поп-сцены. Явно достойный пример для тех, кто не может позволить себе занятия в музыкальной школе или не терпит, когда его «поучают».
Это, кстати, далеко не единственный пример суперуспешного артиста, познавшего азы собственными усилиями. То же самое можно сказать о Дэвиде Боуи, Джими Хендриксе, Эрике Клэптоне, Дейве Гроле и многих других. Проще говоря, если вы так и не решитесь пойти учиться, компания у вас все равно будет достойная.
Несомненные преимущества наставничества в том, что оно сильно ускоряет обучение. Преподаватель должен быть человеком, который способен указать на слабое место и подсказать, что с ним можно сделать. Будучи кладезем знаний, он обязан пояснить, как не сорвать связки, как правильно исполнять определенную технику, как нужно распеваться, дышать — в общем, все, что может потребоваться на этом тернистом пути. И уж конечно, наставник должен помочь ученику найти индивидуальность.
Если с учителем не везет, лучшим решением будет сменить его. Если и со вторым, и с третьим ничего не выйдет, всегда можно попробовать самостоятельное обучение.
Оказавшись в караоке, многие придерживаются простого, но неверного правила: главное — громко орать, а слух и попадание в ноты не имеют значения. В веселой компании друзей это наверняка прокатит, но если речь о серьезном пении — вряд ли. Громкость голоса будет лишь одной из характеристик, которые придется контролировать. Главную роль в силе и красоте пения играет умение дышать и удерживать воздух в легких.
Освоив его, можно изучать разные техники и искать собственный стиль.
А что, собственно, делать?
Вне зависимости от того, занимаетесь вы сами или с учителем, есть несколько советов, что делать в свободное время, чтобы не упустить ни секунды на пути к музыкальному олимпу. Главное же — не талант, а усердие, верно?
Прежде всего поймите, к какому вокальному диапазону относится ваш голос. Кто вы — баритон, тенор, бас, сопрано, контральто? На какой высоте вам наиболее комфортно петь?
Поначалу стоит выбирать именно те песни, которые соответствуют вашим тембру и вокальному типу. Это поможет привыкнуть к собственному голосу, понять его возможности и, что самое главное, научиться дышать. Если брать песни вне своего диапазона, есть риск разочароваться в жизни и больше никогда не взять микрофон в руки.
Как мы уже писали выше, огромную роль в красоте пения играет наслушанность. Вы услышали, как кто-то как-то спел, попробовали интуитивно повторить, и это некое «как-то» стало частью вашего вокального арсенала. Чтобы пополнять певческий инструментарий, стоит сделать обучение не пассивным, а активным. Слушайте любимых вокалистов, повторяйте за ними и не бойтесь фальшивить. Помните, что ошибки — это не приговор, а возможность научиться чему-то новому.
Найти в пении слабые места можно при помощи диктофона. Не бойтесь записывать голос, слушать себя и анализировать, над чем стоит поработать. Будет здорово, если вас послушает кто-то еще: людям свойственно относиться к собственному голосу с большим скептицизмом, на это даже есть определенные причины. Сторонний слушатель сможет оценить вас более объективно.
Не пренебрегайте также и распевкой. Не забывайте, что связки — это тоже мышцы, которые нужно разогревать, как если бы вы пришли в спортзал. В вокальных разминках нет ничего сложного, а найти их можно, например, на YouTube.
Ну и наконец, самое очевидное: не бойтесь петь и пойте при любой представившейся возможности. Подпевайте знакомым песням, слушая их дома, случайно услышав по радио или в наушниках. При условии, что это не мешает другим людям. Одним словом, используйте любую возможность открыть рот и спеть.