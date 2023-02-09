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13:27 (мск), источник: РБК Life

Роспотребнадзор перечислил вызываемые молоком заболевания

Скоропортящаяся продукция может вызвать острые кишечные инфекции.

Источник: РИА "Новости"

Молоко и молочные продукты могут вызывать острые кишечные инфекции, напомнили в Роспотребнадзоре. Причина в том, что эти продукты относятся к разряду скоропортящихся, а потому являются благоприятной средой для быстрого размножения болезнетворных микроорганизмов.

Употребление молока и молочной продукции ненадлежащего качества может стать причиной возникновения целого ряда заболеваний.

В первую очередь — острых кишечных инфекций, так как молоко и молочные продукты относятся к скоропортящейся продукции и являются благоприятной средой для быстрого размножения болезнетворных микроорганизмов.

«Кроме того, через сырое молоко больных коров человеку могут предаваться такие тяжелые инфекции как туберкулез, бруцеллез, ящур», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике таких заболеваний. Эксперты посоветовали покупать молоко и молочные продукты в установленных местах. Такой товар обязательно должен размещаться в холодильных установках. Кроме того, стоит обращать внимание на информацию об изготовителе продукции.

Также потребителям стоит обратить внимание на следующие условия:

  • не следует покупать молоко и молочные продукты у частных лиц, реализующих продукцию без ветеринарно-санитарных документов, в неустановленных местах;
  • соблюдать условия хранения и сроки годности молока и молочной продукции, установленные ее изготовителем;
  • сырое молоко перед употреблением необходимо обязательно прокипятить;
  • предпочтение следует отдавать молоку и молочной продукции в промышленной упаковке;
  • при покупке молока в упаковке, прежде всего, обратите внимание на ее внешний вид; Упаковка не должна быть вздутой или поврежденной, а тем более открытой.
  • наименование молочной продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира (с замещением не более 50%), должно начинаться со слов — «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира»;
  • на потребительской упаковке обязательно указывается информация о наличии в продукте растительных масел.

Вскрытая упаковка должна храниться в соответствии с условиями хранения, указанными производителем на этикетке. Даже если молоко не изменилось во вкусе и запахе, употреблять его после истечения этих сроков не следует.

Также в ведомстве дали рекомендации по употреблению молочных продуктов. Согласно памятке, взрослому здоровому человеку положено ежедневно 2 стакана молока и жидких кисломолочных продуктов, ломтик сыра (20г), порция сливочного масла (12г) и 30 г творога (одна стандартная пачка в неделю).

Ранее врач перечислила правила безопасного похудения. Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Екатерина Волкова предостерегла от правила «не есть совсем». По ее словам, не стоит пропускать завтраки, при чувстве голода сначала выпить теплой воды или чай из ромашки. Если через 20 мин ощущение сохранилось, тогда пришло время приема пищи. Кроме того, в рацион стоит включить жиры — «если худеть без жиров, то организм не будет усваивать из еды жирорастворимые витамины», — отметила медик.

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