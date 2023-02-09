13:27 (мск), источник: РБК Life
Роспотребнадзор перечислил вызываемые молоком заболевания
Скоропортящаяся продукция может вызвать острые кишечные инфекции.
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Молоко и молочные продукты могут вызывать острые кишечные инфекции, напомнили в Роспотребнадзоре. Причина в том, что эти продукты относятся к разряду скоропортящихся, а потому являются благоприятной средой для быстрого размножения болезнетворных микроорганизмов.
Употребление молока и молочной продукции ненадлежащего качества может стать причиной возникновения целого ряда заболеваний.
В первую очередь — острых кишечных инфекций, так как молоко и молочные продукты относятся к скоропортящейся продукции и являются благоприятной средой для быстрого размножения болезнетворных микроорганизмов.
«Кроме того, через сырое молоко больных коров человеку могут предаваться такие тяжелые инфекции как туберкулез, бруцеллез, ящур», — отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике таких заболеваний. Эксперты посоветовали покупать молоко и молочные продукты в установленных местах. Такой товар обязательно должен размещаться в холодильных установках. Кроме того, стоит обращать внимание на информацию об изготовителе продукции.
Также потребителям стоит обратить внимание на следующие условия:
Вскрытая упаковка должна храниться в соответствии с условиями хранения, указанными производителем на этикетке. Даже если молоко не изменилось во вкусе и запахе, употреблять его после истечения этих сроков не следует.
Также в ведомстве дали рекомендации по употреблению молочных продуктов. Согласно памятке, взрослому здоровому человеку положено ежедневно 2 стакана молока и жидких кисломолочных продуктов, ломтик сыра (20г), порция сливочного масла (12г) и 30 г творога (одна стандартная пачка в неделю).
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