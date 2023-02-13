12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: загрязнение воздуха повышает риск развития депрессии
Экологические проблемы впервые связали с состоянием ментального здоровья.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Согласно двум новым исследованиям ученых Гарвардского университета и Университета Эмори, опубликованным в сети научных журналов JAMA, длительное воздействие загрязнения воздуха повышает риск депрессии, сообщает Science Alert.
Первое исследование показало, что длительное воздействие повышенного уровня загрязнения воздуха увеличивает риск поздней депрессии среди пожилых людей. Второе — подтвердило теорию о том, что длительное воздействие даже низкого уровня загрязнителей связано с увеличением случаев депрессии и тревоги. Для исследований были использованы данные почти девяти миллионов пожилых американцев, пользующихся Medicare — государственной схемой медицинского страхования США для лиц старше 64 лет.
Согласно анализу, более чем 1,52 миллиону добровольцев была диагностирована депрессия в период исследования с 2005 по 2016 годы.
«Мы обнаружили статистически значимую вредную связь между длительным воздействием повышенного уровня загрязнения воздуха и риском депрессии в пожилом возрасте», — заявили исследователи. Также они отметили, что социально-экономически неблагополучные люди подвержены этому в большей степени.
Для исследования ученые сопоставили уровни загрязнения и сравнили их с адресами пациентов Medicare, создав своеобразную карту. Среди них оказались такие вредные вещества, как пыль или дым, диоксид азота (газовые транспортные выбросы) и озон (выбросы автомобилей, электростанций и нефтеперерабатывающих заводов).
Авторы работ уточнили, что пожилые люди могут быть особенно подвержены депрессии из-за уязвимости легких и нервной системы. «Хотя депрессия менее распространена среди пожилых людей по сравнению с молодым населением, она может иметь серьезные последствия, такие как когнитивные нарушения, сопутствующие физические заболевания и смерть», — сказали ученые.
Недавнее исследование показало, что бактерии в кишечнике влияют на развитие депрессии. Предположительно, некоторые микробы участвуют в выработке важнейших сигнальных молекул нервной системы.
Олеся Маевская