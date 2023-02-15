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10:50 (мск), источник: РБК Life

Когда будет Масленица в 2023 году. История и традиции праздника блинов

А еще — несколько рецептов угощений.

Источник: РИА "Новости"

Масленица — это изначально языческий праздник проводов зимы и встречи весны, который отмечают целую неделю. Масленица совпадает с православной Сырной седмицей — последней подготовкой перед Великим Постом. Согласно опросу ВЦИОМ, масленичные традиции (например, выпекание блинов и сжигание чучела) соблюдают 53% россиян. Это второй по популярности обряд в стране, на первом месте — только украшение елки перед Новым годом.

РБК Life рассказывает, как называется каждый день Масленицы и когда начинать печь блины в 2023 году.

Какого числа Масленица в 2023 году

В 2023 году Масленицу празднуют с 20 по 26 февраля.

Первые три дня (понедельник, вторник, среда) называют Узкой Масленицей. В 2023-м она выпадает на 20, 21 и 22 февраля. Остальные дни масленичной недели (с четверга по воскресенье) — это Широкая Масленица, которая пройдет с 23 по 26 февраля.

Основные гуляния и кульминация праздника наступает в последний день Масленицы — 26 февраля. В православии это также Прощеное воскресенье или Сыропустная неделя.

Сразу же после Масленицы, в понедельник, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост.

История Масленицы

Масленица — языческий праздник у восточных славян, который символизировал переход зимы в весну. У западных и южных славян Масленице соответствовал польский Запуст и болгарский Кукер. Во время гуляний люди совершали ритуалы, которые, как они верили, способствовали «смерти» зимы и помогали богатому урожаю. Со временем традиции видоизменились и превратились в массовые гуляния. На Масленицу строили горки (катки), катались на лошадях, сооружали снежные городки. Молодым парням и девушкам разрешалось вести себя чуть свободнее — исполнять любовные песни, гулять.

Масленицей также называли чучело из соломы, наряженное в женскую одежду. В первые дни праздника его «встречали», катались с ним на санях, задабривали, а в последний день — сжигали на костре и хоронили. Иногда пепел закапывали на полях — это сулило богатый урожай.

Традиционное блюдо Масленицы — блины. Изначально их готовили как ритуальное блюдо на поминки, а позже стали печь на Масленицу как символ солнца. Блинов должно быть много, чтобы и соседей накормить, и в костер пару штук бросить. И обязательно угощение делали с маслом. Есть версия, что от этого и пошло название праздника.

Самый разгульный и веселый день Масленицы — воскресенье. Именно тогда проходили главные торжества, а по дворам в деревнях ходили ряженые — они исполняли песни или частушки и требовали угощений.

Когда на Руси укоренилось христианство, языческие традиции были еще сильны, поэтому церковь переосмыслила Масленицу. Разгульный праздник с его обрядами и всенародными гуляниями был неуместен в новой вере, так как масленичная неделя — последняя перед Великим постом, в который нужно войти чистыми и телом, и душой. Православные стали называть этот период Сырной седмицей: в это время уже нельзя есть мясо, зато разрешены молочные продукты. Так Масленица лишилась языческих смыслов и стала для верующих неделей блинов и отдыха перед постом.

Как сейчас отмечают Масленицу

В наши дни для половины россиян Масленица — это этнокультурное событие, лишь 23% опрошенных считают праздник языческим обрядом.

Во многих городах на масленичную неделю запланированы народные гуляния, концерты, сжигания чучела и праздничные программы с призами. Так, в Москве в Измайловском кремле гостей на масленичные гуляния приглашают 25 и 26 февраля. В программе — сжигание чучела, фаер-шоу и выступление ходулистов-гигантов.

В Санкт-Петербурге на гуляния «Шуми, Масленица» приглашают в ЦПКиО 26 февраля. На Елагином острове установят семь развлекательных площадок с уличными театрами, ряжеными, скоморохами и приглашенными артистами из других городов. Праздник завершится сжиганием семиметрового чучела Масленицы.

В Алтайском крае в селе Новотырышкино 25 февраля пройдет «Сибирская Масленица». В 2019-м на праздник там собралось рекордные число посетителей — 37 тыс. В этом году на Масленице проведут конкурс чучел, выставку работ народных мастеров и покажут самый большой самовар в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, 48% россиян на масленичной неделе собираются встретиться с родственниками и друзьями. 87% точно будут есть блины, и 75% готовы их испечь самостоятельно.

Традиции и обычаи Масленицы

У каждого дня Масленицы есть название и особые традиции, уходящие в языческие верования.

  • Понедельник — встреча. 20 февраля. В первый день Узкой Масленицы сваты ходили в гости друг к другу на блины. В деревнях заканчивали строить снежные городки, горки.
  • Вторник — заигрыши. 21 февраля. Парни и девушки вместе катались с горок, ходили в гости на блины. В этот день было принято устраивать смотрины невестам. Если родители договаривались о браке, то свадьбу играли после Пасхи, на Красную горку.
  • Среда — лакомки. 22 февраля. Зять с гостями идет на блины к теще. Заканчивается Узкая Масленица.
  • Четверг — разгуляй. 23 февраля. Первый день Широкой Масленицы. Вся работа прекращается, и начинаются гуляния: катания на санях, кулачные бои, прыжки через огонь.
  • Пятница — тещины вечерки. 24 февраля. Теща с подругами приходит на блины и угощение к зятю.
  • Суббота — золовкины посиделки. 25 февраля. Невестки приглашают в гости родственников мужа и обязательно золовок (сестер мужа). Золовке полагается подарить небольшой подарок.
  • Воскресение — проводы Масленицы. 26 февраля. Главный день народных гуляний завершается сжиганием чучела. В православии последний день Масленицы совпадает с Сыропустной неделей, более известной как Прощеное воскресенье.

Как испечь блины на Масленицу

Классические блинчики

  1. Размешайте три яйца, сахар и соль по вкусу.
  2. Добавьте 250 г муки и 0,5 л молока (лучше использовать пастеризованное 3,2−4% жирности). Смешайте миксером, чтобы не было комочков. Блинное тесто должно быть однородным и жидким.
  3. Добавьте в смесь столовую ложку растительного масла, чтобы блины не прилипали к сковороде.
  4. На среднем огне раскалите сковороду, смажьте маслом. Влейте в центр сковороды немного блинной смеси и распределите ее равномерно.
  5. Жарьте блин по несколько секунд с каждой стороны, пока не зарумянится корочка.
  6. По желанию можно смазать блинчик сливочным маслом.

Такие блины можно есть с разнообразными начинками и добавками. Почти половина россиян предпочитают блинчики со сметаной, 33% — с вареньем. Также среди любимых начинок — сгущенка, мед, мясо и икра.

Блинчики с фаршем

Мясо — одна из самых популярных начинок для блинов. Чтобы фарш получился сочным, бренд-шеф ресторана «Черетто Море» Владимир Сидоров советует отварить говядину, затем прокрутить в мясорубке и обжарить на сковороде вместе с луком.

Пуховые блинчики

Пуховые блинчики больше похожи на оладьи: их готовят с добавлением дрожжей и подают с кремом из молока, сливок и сгущенки. Лакомство понравится тем, кто хочет приготовить необычные сладкие блины.

Марокканские блины

Марокканские блины с перцем, луком, томатами и сыром надуги подойдут для полноценного обеда или ужина. Несладкий блин особенно понравится тем, кто устал от варенья и сгущенки в масленичную неделю.

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