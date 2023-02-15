13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
7 самых известных падений метеоритов на Землю
15 февраля 2013 года, ровно 10 лет назад, в земную атмосферу вошел метеорит, который позже назовут челябинским.
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Небесное тело летело под очень острым углом к земной поверхности и взорвалось на высоте 23 километра. Мощность взрыва превышала «хиросимскую» бомбу примерно в 20 раз.
По оценкам ученых, будь траектория полета иной, небесное тело могло бы долететь до земли и быть гораздо более разрушительным. Сегодня, к 10-летнему юбилею падения челябинского метеорита, мы собрали топ известных падений метеоритов на Землю.
По оценкам NASA, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита. Он упал 15 февраля 2013 года: взорвавшись в небе над Челябинском на высоте 23 километров, метеорит вызвал мощную ударную волну, которая, как и в случае с Тунгусским, дважды обогнула земной шар. До взрыва метеорит весил около 10 тысяч тонн и имел диаметр 17 метров.
Один из самых известных метеоритов мира упал на Землю в 1908 году, взорвавшись на высоте около 5−7 километров над Восточной Сибирью. Взрывная волна мощностью в 40 мегатонн повалила деревья на территории более 2 тысяч квадратных километров в районе реки Подкаменная Тунгуска, дважды обогнула земной шар и оставила после себя свечение в небе на несколько дней.
И все же самым крупным метеоритом является Гоба, обнаруженный в 1920 году владельцем фермы Гоба-Уэст. Мужчина был шокирован: вспахивая одно из своих полей, он наткнулся на кусок железа весом в более чем 60 тонн и диаметром около 3 метров. Гоба считается самым большим самородком этого металла, найденным на Земле.
23-тонный кусок железа распался 12 февраля 1947 года над густыми лесами Восточной Сибири. Вызванный этим событием ослепительный болид наблюдали в Хабаровске и других населенных пунктах в радиусе 400 километров. Оставшиеся после метеоритного дождя обломки образовали на поверхности Земли более 30 кратеров от 7 до 28 метров в диаметре и до 6 метров глубиной. Самый крупный осколок метеорита Сихоте-Алинь весит около 1745 килограммов.
Пятитонный метеорит обрушился на спящий городок Чиуауа около часа ночи 8 февраля 1969 года. На десятки километров рассыпалось множество осколков, общий вес которых оценивается в 2−3 тонны. Изучившие один из его обломков американские астрофизики заявили, что возраст кальциево-алюминиевых включений, которыми богат метеорит, составляет примерно 4,6 млрд лет, то есть больше, чем возраст любой из планет в Солнечной системе.
Метеорит был назван в честь австралийского города, вблизи которого он упал 28 сентября 1969 года и считается самым «живым» из найденных на Земле. В состав 108-килограммового углистого камня входят более 14 тысяч органических соединений, в том числе не менее 70 различных аминокислот. Исследовавшие его ученые утверждают, что метеорит содержит миллионы различного рода органических молекул, что доказывает существование аминокислот за пределами нашей планеты.
Самый известный из 34 марсианских метеоритов, найденных на Земле, обнаружили 27 декабря 1984 года в горах Алан Хиллс в Антарктиде. Небесное тело, вес которого равен 1,93 кг, упало на Землю около 13 тысяч лет назад. Согласно проведенным исследованиям, возраст метеорита составляет от 3,9 до 4,5 миллиардов лет. Существует гипотеза, согласно которой он откололся от поверхности Марса во время столкновения планеты с крупным космическим телом.
Олеся Маевская