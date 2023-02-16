15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США показали кадры первой подводной съемки «Титаника» после крушения
Они были сняты еще в 80-е годы прошлого века.
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Сотрудники Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) опубликовали видео подводных съемок затонувшего «Титаника», снятое в 1986 году. Ролик был снят камерами дистанционно управляемого подводного аппарата DSV Alvin, построенного в 1980-е, пишет Science Alert.
Это первое видеодоказательство обнаружения «Титаника» после трагических событий 1912 года. Обломки корабля были впервые найдены 1 сентября 1985 года: океанограф Вудс-Хоул Роберт Баллард и французский исследователь Жан-Луи Мишель обнаружили большие куски мусора на 4 км ниже поверхности Атлантики, примерно в 650 км от Ньюфаундленда.
Год спустя Баллард возглавил экспедицию и записал видео внутри корабля с помощью глубоководного подводного аппарата DSV Alvin и меньшей, более маневренной удаленной камеры Jason Jr, которая могла проходить через узкие отверстия. Показ отснятого материала приурочен к 25-летию обновленной версии оскароносного фильма «Титаник» режиссера Джеймса Камерона.
Ранее на затонувшем в Китае корабле XIX века нашли более 600 артефактов.
Олеся Маевская