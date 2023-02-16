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18:34 (мск), источник: РБК

Для гулявшей с теленком у Кремля американки Россию закрыли на 40 лет

Миграционная служба московской полиции запретила гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, въезжать в Россию на 40 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Источник: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

«Принять решение о неразрешении въезда в Россию гражданке США Дей Алисии, 9 августа 1988 года рождения, на срок до 13 февраля 2063 года», — цитирует агентство протокол, который был оглашен в Троицком суде при рассмотрении дела о выдворении.

В отношении нее составили протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в России). Максимальное наказание за данное нарушение — штраф в размере до 7 тыс. руб. с административным выдворением гражданина за пределы страны или без такового.

Сама Дей рассказала, что решила самостоятельно покинуть страну, пишет ТАСС. По информации агентства, она проживала в стране без регистрации и не знала о том, что это необходимо.

РБК направил запрос в Троицкий районный суд и в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США 1 февраля. По словам девушки, она купила теленка на Avito, чтобы его не зарезали на ферме.

Дей рассказала, что повела питомца по кличке Доктор Теленок на Красную площадь, чтобы «показать красивое место», а потом хотела отправить теленка на конюшню, чтобы «он жил там до старости». После задержания Дей теленка должны были отвезти в реабилитационный центр для животных.

В этот же день Тверской районный суд Москвы арестовал американку на 13 суток, сообщали РБК в пресс-службе суда. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд также оштрафовал ее на 20 тыс. руб.

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