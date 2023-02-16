Прощеное воскресенье в 2023 году: история и традиции Прощеное воскресенье — так называют последний день Масленицы, воскресенье перед началом Великого поста — в 2023 году отметят 26 февраля
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Спецоперация на Украине
18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 16 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Госдума одобрила во втором чтении закон о защите русского языка

Предполагается, что употребление иностранных слов будет недопустимо, если в русском языке есть аналоги заимствованных слов.

ЕП отказался добавить призыв к миру в резолюцию по Украине

В итоге евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, в которой призвали ускорить и нарастить поставки оружия, включая истребители, вертолеты и ракетные системы, а также высказались о необходимости «специального трибунала по Украине», расширения санкций и «конфискации» российских активов в интересах Киева.

ЕС может запретить экспорт в Россию унитазов и биде

Послы стран Евросоюза ознакомились со 146-страничным списком товаров, экспорт которых в Россию может быть запрещен в рамках десятого пакета санкций.

Какие новые штрафы ждут владельцев домов и дач в 2023 году

Владельцы загородной недвижимости неожиданно стали получать уведомления о штрафах. Почему так происходит и как собственникам избежать незапланированных расходов?

Фото: первые снимки затонувшего «Титаника» после крушения

Они были сняты еще в 80-е годы прошлого века.

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