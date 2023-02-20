13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В дальневосточном парке заметили леопарда, который не появлялся пять лет
Хищник прогуливался по снежной поляне.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В официальной группе во «Вконтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появились фотографии дальневосточного леопарда под номером Leo 161M. Впервые он появился в объективе фотоловушек в 2018 году.
В сообщении дирекции сказано: «Он в самом расцвете сил, сейчас ему около 6 лет. Пока у него нет имени, но, уверены, все хорошее — впереди».
Недавно нацпарк в Приморье показал видео материнского «зова» краснокнижной тигрицы.
Олеся Маевская