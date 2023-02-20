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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В дальневосточном парке заметили леопарда, который не появлялся пять лет

Хищник прогуливался по снежной поляне.

В официальной группе во «Вконтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появились фотографии дальневосточного леопарда под номером Leo 161M. Впервые он появился в объективе фотоловушек в 2018 году.

В сообщении дирекции сказано: «Он в самом расцвете сил, сейчас ему около 6 лет. Пока у него нет имени, но, уверены, все хорошее — впереди».

Недавно нацпарк в Приморье показал видео материнского «зова» краснокнижной тигрицы.

Олеся Маевская

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