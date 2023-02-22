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06:58 (мск), источник: РБК

Глава Красного Креста сообщил о поддержке Украины в ущерб странам Африки

Поддержка Украины со стороны различных гуманитарных доноров находится на высоком уровне, в то время как другие регионы, включая страны Африки, испытывают постоянную проблему недофинансирования. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

Источник: AP 2022

«Сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке. Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов. Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», — сказал Мардини.

В то же время, по его словам, сегодня такая ситуация для Красного Креста «стала реальностью». «Это также является реальностью для подавляющего большинства гуманитарных организаций, будь то агентства ООН и международные НПО, не говоря уже о местных неправительственных организациях», — добавил глава организации.

После начала российской спецоперации на Украине ООН и другие международные организации неоднократно предупреждали о риске голода в беднейших странах мира из-за проблем с логистикой российских и украинских зерна и удобрений. На этом фоне в июле Россия и Украина при посредничестве ООН подписали «зерновую сделку», в рамках которой был создан безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю.

С момента заключения сделки Москва неоднократно критиковала ее. Так, в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что большая часть агропродукции из Украины идет в развитые западные страны, и предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. «То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии», — подчеркивал глава государства.

Ранее в ООН спрогнозировали, что около 13 млн человек в мире дополнительно столкнутся с проблемой недоедания из-за боевых действий на Украине.

В настоящее время в мире с нехваткой продовольствия сталкиваются 345 млн человек, а более 800 млн ложатся спать голодными каждую ночь, следует из данных на сайте ВПП ООН. Основной причиной голода, по данным организации, являются: военные конфликты, климатические потрясения, последствия пандемии COVID-19 и низкие затраты на борьбу с голодом.

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