Глава Красного Креста сообщил о поддержке Украины в ущерб странам Африки

«Сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке. Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов. Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», — сказал Мардини.
В то же время, по его словам, сегодня такая ситуация для Красного Креста «стала реальностью». «Это также является реальностью для подавляющего большинства гуманитарных организаций, будь то агентства ООН и международные НПО, не говоря уже о местных неправительственных организациях», — добавил глава организации.
После начала российской спецоперации на Украине ООН и другие международные организации неоднократно предупреждали о риске голода в беднейших странах мира из-за проблем с логистикой российских и украинских зерна и удобрений. На этом фоне в июле Россия и Украина при посредничестве ООН подписали «зерновую сделку», в рамках которой был создан безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю.
С момента заключения сделки Москва неоднократно критиковала ее. Так, в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что большая часть агропродукции из Украины идет в развитые западные страны, и предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. «То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии», — подчеркивал глава государства.
Ранее в ООН спрогнозировали, что около 13 млн человек в мире дополнительно столкнутся с проблемой недоедания из-за боевых действий на Украине.
В настоящее время в мире с нехваткой продовольствия сталкиваются 345 млн человек, а более 800 млн ложатся спать голодными каждую ночь, следует из данных на сайте ВПП ООН. Основной причиной голода, по данным организации, являются: военные конфликты, климатические потрясения, последствия пандемии COVID-19 и низкие затраты на борьбу с голодом.