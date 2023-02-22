10:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Самым впечатляющим кадром стал снимок с хищной рептилией.
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Жюри конкурса World Nature Photography Awards объявило список лауреатов прошлого года. Всего в соревновании было 14 категорий: «Животные в их среде обитания», «Портреты животных», «Поведение» (земноводные и рептилии, птицы, беспозвоночные, млекопитающие), «Растения и грибы», «Городская дикая природа», «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля», «Под водой», «Черное и белое», «Искусство природы», «Фотожурналистика природы», «Люди и природа».
В каждой категории было выбрано три победителя, которым присудили «золото», «серебро» или «бронзу». Фотограф, набравший наибольшее количество «золотых» очков во всех категориях, получил звание «Фотограф года в мире природы» и денежный приз в размере 1000 долларов (около 75 тысяч рублей).
Недавно жюри конкурса «Подводный фотограф года» (Underwater Photographer of the Year) объявило список победителей.
Олеся Маевская