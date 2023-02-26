11:48 (мск), источник: © РИА Новости
Папа Римский попросил прощения у русских, сообщили в ВСС
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Папа Римский Франциск сегодня в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры в Прощеное воскресенье, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.