16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые записали мозговые волны движущегося осьминога
Планируются новые исследования для изучения всех областей мозга.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Впервые в истории ученым удалось зафиксировать активность мозга живых осьминогов в их естественной среде обитания. Они имплантировали электроды в мозг животных и регистраторы данных под их кожу. Полученные данные еще предстоит расшифровать, но исследование демонстрирует первый шаг к пониманию сложного ума этих морских существ.
«Если мы хотим понять, как работает мозг, осьминоги — идеальное животное для сравнения с млекопитающими, — говорит исследователь осьминогов Тамар Гутник из Окинавского института науки и технологий в Японии и Неаполитанского университета имени Федерико II в Италии. — У них большой мозг, удивительно уникальное тело и развитые когнитивные способности, которые развились совершенно иначе, чем у позвоночных».
В эксперименте использовались электроды и регистраторы данных, предназначенные для записи мозговой активности свободно летающих птиц. «Если бы мы попытались прикрепить к ним провода, они бы тут же их оторвали, — объясняет Гутник, — поэтому нам нужен был способ сделать оборудование полностью недоступным для них, поместив его под кожу». Объектом научного исследования стали три осьминога вида Octopus cyanea, также известного как большой синий осьминог.
Исследователи имплантировали электроды в лобные доли мозга анестезированных животных. Аппараты были подключены к регистраторам данных, спрятанным в мантии каждого осьминога. Электроды вели непрерывную запись в течение 12 часов.
Ученые вернули животных в их аквариумы, позволили им проснуться естественным путем и наблюдали за мозговой и обычной активностью. Через 12 часов наблюдений исследователи усыпили осьминогов и извлекли регистраторы данных.
Но ученым еще предстоит выяснить, что означают эти шаблоны поведения. «Это действительно ключевое исследование, но это только первый шаг», — говорит зоолог Майкл Куба, работающий в Неаполитанском университете им. Федерико II. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Недавно ученые реконструировали мозг древнейших британских спинозавров. Это помогло лучше изучить эволюцию древних хищников.
Олеся Маевская