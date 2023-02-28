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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Мичигана купил два лотерейных билета и сорвал два джекпота

Общий приз составил более 18 миллионов рублей.

Источник: Reuters

В Окленде 67-летний мужчина случайно купил два билета на один и тот же розыгрыш лотереи Fantasy 5 и дважды выиграл. Общий денежный приз составил 240 338 долларов (чуть более 18 миллионов рублей), пишет UPI.

Оба билета были на розыгрыш 6 февраля, а выигрышную комбинацию — 04−10−12−20−30 — победитель выбирает уже четвертый год. Часть выигрыша он потратит на оплату образования сына, остальное — положит на свой счет.

Недавно житель Австралии выиграл $50 млн в крупнейшей лотерее. Мужчина испугался победы и решил сохранить анонимность.

Олеся Маевская

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