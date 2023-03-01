00:22 (мск), источник: Известия
Пляжный резон: курортный сбор хотят распространить на все регионы
Как эта мера повлияет на внутренний туризм и сколько удалось собрать субъектам в прошлые годы.
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Всем регионам России разрешат вводить туристический сбор и самостоятельно устанавливать его размер. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект депутатов «Единой России» и «Новых людей» Госдума может принять уже в марте. В правительстве сообщили, что сейчас готовят официальный отзыв на эту инициативу. Эксперты и политики расходятся во мнении по поводу целесообразности такой меры — одни считают, что она необходима для развития туристической инфраструктуры, другие предупреждают: сбор может привести к удорожанию путевок и отпугнуть граждан от поездок.
Поправить бюджеты
По информации «Известий», Госдума в марте может рассмотреть в первом чтении законопроект «О туристическом сборе и внесении изменения в закон “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ”. Предлагается разрешить всем регионам самостоятельно вводить туристический сбор, а также устанавливать его размер.
— Мы внесли этот законопроект еще летом прошлого года. После того как в комитете обсудили продление эксперимента по курортному сбору. Тогда мы поняли, что это успешная практика, которую нужно распространять на другие субъекты, — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, депутат от ЕР Андрей Марков.
Справка «Известий»
Эксперимент по введению курортного сбора в РФ начался в 2018 году. Сейчас в нем участвует пять субъектов. Так, например, в Краснодарском крае его размер составляет 50 рублей в сутки на территории городского округа Сочи, 30 рублей — в других муниципальных образованиях, включая федеральную территорию «Сириус». В Ставропольском крае он равен 100 рублям, а в Алтайском крае (Белокуриха) — 50. Также в эксперимент включены Санкт-Петербург и Крым, однако сумма сбора там пока не установлена.
Разработанный законопроект парламентарии направили на отзыв в регионы.
— Две трети субъектов его поддержали. Кроме того, осенью прошлого года состоялось заседание Госсовета, после которого Владимир Путин дал поручение такой законопроект внести в Госдуму. Несмотря на продление эксперимента по курортному сбору, многие регионы считают важным такое право, а собранные деньги они могли бы направлять на развитие туристической инфраструктуры, — рассказал парламентарий.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся финансовые итоги эксперимента. В частности, за 2018−2021 годы в Алтайском крае было собрано 115,6 млн рублей, в Краснодарском крае — 538,1 млн рублей, в Ставропольском крае — 904,5 млн рублей. При этом, как отмечают в нижней палате, размер курортного сбора на тот момент составлял не более 50 рублей в сутки с человека.
При этом платить его должны будут только достигшие совершеннолетия граждане. К числу тех, кто будет освобожден от сбора, авторы относят 19 льготных категорий граждан. К ним, например, относятся инвалиды, спортсмены, участники ВОВ, а также больные туберкулезом люди.
«По информации субъектов РФ, участвующих в эксперименте, взимание курортного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны туристов, поскольку его взимание способствует развитию туристической инфраструктуры, а следовательно, и повышению качества отдыха, тем самым привлекая дополнительные туристические потоки в регионы», — подчеркивается в пояснительной записке.
В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что в настоящее время готовят официальный отзыв на инициативу.
Маршрут построим
Власти регионов и представители туротрасли оценивают ситуацию с введением курортного сбора по всей России по-разному. Так, спикер думы Астраханской области Игорь Мартынов сообщил «Известиям», что в регионе законопроект поддерживают и дали на него положительный отзыв.
— Туристы приезжают к нам отдыхать не на пустое место. Они пользуются всей инфраструктурой региона, в том числе автомобильными дорогами, местами общего пользования, услугами по утилизации мусора, — добавил политик.
По его словам, деньги в виде туристического сбора должны тратиться целевым образом — на обновление и восстановление инфраструктуры. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков подтвердил «Известиям», что законопроект поступал на рассмотрение в регион.
— Если он будет принят Госдумой, то, конечно, мы будем эти нормы реализовывать и найдем, куда потратить средства, собранные в качестве курортного сбора, — пояснил он.
А вот вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин к инициативе относится с долей скепсиса.
— Для туристов и туристических компаний важно понимать, на что будут тратиться эти средства, насколько это будет эффективно. Но в любом случае это приведет к повышению цен на отдых, — считает он.
При этом Дмитрий Горин отметил: введение туристического сбора — это общемировая практика, которая ставит своей целью улучшение туристической инфраструктуры и развитие новых маршрутов.
— Но лично я исхожу из того, что излишняя финансовая нагрузка не должна ложиться на плечи граждан и приводить к меньшей доступности отдыха. Надо просто понимать, сколько будет составлять этот сбор. Если по путевке на две недели едет отдыхать семья из четырех человек, то сколько она заплатит? — задается вопросом представитель туриндустрии.
В условиях, когда нужно развивать внутренний туризм, подобные сборы могут привести к обратной реакции со стороны населения, подытожил эксперт.
Наталья Башлыкова