Более половины граждан испытывают постоянный стресс на работе

«Работа.ру» и «СберЗдоровье» в феврале провели опрос с участием 5 тыс. россиян из всех регионов о том, что заставляет их нервничать на работе и как они справляются со стрессом. Большинство респондентов оценили уровень стресса на работе как средний или несколько выше среднего. Так, 30% оценивают свой рабочий стресс на четыре балла, 29% — на три балла (по пятибалльной шкале). Каждый четвертый указал, что стресс-факторы практически отсутствуют на постоянной работе: 11% уверены, что не испытывают стресс вовсе, еще 12% говорят о редком напряжении.
Мужчины чаще женщин ставили оценки в один балл, что соответствует отсутствию какого-либо стресса (13% мужчин против 8% женщин), и в пять баллов, что соответствует постоянному напряжению (20% мужчин против 17% женщин). Большинство женщин признались, что часто испытывают стресс, и оценили свой уровень напряжения на работе в четыре балла (35% женщин против 24% мужчин).
Самый «популярный» стресс-фактор среди респондентов — накопленная усталость (36%), которой немногим уступили недостаток необходимых в работе ресурсов (26%) и большое количество задач (25%).
По мнению 21% опрошенных, большой стресс также вызывают сплетни и конфликты, 19% среди серьезных негативных факторов указывают общение с начальством, еще 18% — жесткий график и долгую дорогу до работы. 15% считают, что глубокие переживания могут вызвать отсутствие близких по духу людей на работе и некомфортное рабочее место, 14% уверены, что невыполнимые цели и задачи заставляют сотрудников испытывать сильный стресс. Отметим, респондентам было предложено сделать множественный выбор.
Среди стресс-факторов, которые в меньшей мере заставляют россиян нервничать в рабочее время, оказались недостаток бюджета на проекты, недостаток профессиональных знаний и проблемы со здоровьем — по 10% соответственно. 8% указали страх сокращения, 7% — проблемы в семье и личной жизни, а также плохие отношения с коллегами. 3% считают, что стресс может вызывать общение с подчиненными. 8% участников исследования оказались непоколебимыми и уверены, что ничто не должно вызывать сильный стресс на работе.
Самым эффективным средством в борьбе со стрессом опрошенные называли прогулки на природе и пребывание на свежем воздухе.
Этот вариант для себя выбирают 37% респондентов. 35% стараются уединиться, 22% во избежание рабочего стресса проводят как можно больше времени с семьей и детьми, для 21% наиболее эффективным оказался строгий режим сна. 17% справляются со стрессом, прибегая к спорту, а 12% помогают частые встречи с друзьями. 3% посещают разгрузочные психологические встречи. 15% признались, что не могут справиться со стрессом.
Психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба говорит, что постоянный, повторяющийся стресс на работе приводит к эмоциональному и физическому истощению, к крайне выраженной усталости, которая и вызывает синдром выгорания у сотрудников. «Если выгорание вовремя не распознано, то следующей ступенью может быть депрессивное состояние. Коварство выгорания в том, что единственным способом решения проблемы для человека становится смена работы», — утверждает госпожа Якуба.
Управляющий партнер компании по поиску руководителей высшего звена Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич выделяет три самые частые темы жалоб сотрудников: поиск большей уверенности и стабильности, который выражается по-разному — от вопросов о сохранении должности и зарплаты до вопросов о стратегии компании; различные конфликтные ситуации, жалобы на атмосферу в коллективе; поиск комфорта и сохранение work-life balance — запросы о свободном графике, возможности удаленной работы. Руководители компаний, по ее словам, чтобы помочь коллегам, в том числе приглашают психолога для регулярных консультаций.
По данным HH.ru, компании действительно стали чаще указывать в описании вакансий наличие корпоративного психолога или психологической помощи сотрудникам. Рост таких вакансий в 2022 году составил +101% год к году. А количество вакансий психологов выросло на 62,87% по сравнению с прошлым годом.
«За последние годы ментальное состояние сотрудников заметно ухудшилось, что не может не сказываться на их эффективности и работоспособности. В связи с этим работа корпоративного психолога приобретает все большее значение», — комментирует психолог, сооснователь онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина. По ее словам, в исследовании выявлены наиболее частые жалобы, которые можно услышать от сотрудников в кабинете психолога. У этих переживаний, отмечает госпожа Данина, есть экономические причины: «В последние годы многие бизнесы действительно переживают непростые времена, что влечет за собой сокращение расходов, включая наем. Это часто приводит к переработкам тех, кто остается на своих позициях. В кризисные времена работодатели рассчитывают на повышенную выносливость, стрессоустойчивость и самоотдачу команды, в то время как на практике это может противоречить интересам и целям самих сотрудников».
Мария Данина говорит, что еще одной проблемой, которую часто называют сотрудники, является постоянный фоновый страх увольнения и отсутствие финансовой безопасности. Она также подчеркивает, что названные в опросе способы справляться со стрессом и утомлением «действительно являются самыми эффективными»: «Физическая активность и полное отвлечение от экранов, переключение на деятельность, противоположную тому, что мы делаем на работе, — лучший способ поддерживать свою работоспособность и восстанавливаться. Даже если кажется, что сил на активное движение в конце дня просто не остается, любое подвижное занятие вернет вам гораздо больше, чем сериал или соцсети».