15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как у людей формируется чувство вкуса
Мозг разбивает произведение искусства на его основные качества, а затем решает, приятны они ему или нет.
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Группа исследователей из Калифорнийского технологического института выявила нейронную основу эстетических предпочтений у людей, используя комбинацию машинного обучения и оборудования для сканирования мозга. Другими словами — объяснили, как в человеческом мозгу появляется чувство вкуса, пишет Medicalxpress.
Работа проводилась в лаборатории Джона О’Доэрти, профессора нейробиологии решений Флетчера Джонса Калифорнийского технологического института: анализ ИИ был основан на исследовании, опубликованном в 2021 году. Тогда несколько добровольцев оценивали картины и говорили, насколько они им понравились. Машина научилась правильно угадывать, понравится ли произведение искусства человеку, например, работы Моне или Ротко.
Этот акт симпатии или антипатии к чужому творчеству кажется настолько врожденным и органичным, что мы не успеваем задаться вопросом, как это происходит. Добровольцы оценивали картины (чуть меньше тысячи изображений) в течение четырех дней, пока их мозг сканировали с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии. Позже эти данные были вшиты в алгоритм машинного обучения.
Данные показали, что за анализ таких качеств, как контраст, оттенок, динамика и реалистичность отвечают области зрительной коры. Это часть мозга, которая обрабатывает визуальные данные. А область в передней части мозга, известная как медиальная префронтальная кора, отвечает за присвоение им субъективной ценности произведения искусства.
Тот, кто хочет перепроверить правдивость работы ученых, может изучить список восьми случайно найденных шедевров искусства. Некоторые из них были проданы за несколько миллионов долларов.
Олеся Маевская